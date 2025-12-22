朝鲜黑客转向大型目标 今年盗取虚拟资产约3万亿韩元

据美国区块链分析企业链分析公司21日发布的报告显示，与朝鲜（北韩）关联的黑客组织窃取虚拟资产的方式正从以往的无差别攻击方式，转向集中攻击特定目标的方式演变。报告指出，与朝鲜关联的黑客组织今年窃取的虚拟资产规模约达20.2亿美元（约合3万亿韩元）。链分析公司表示：“这一数字较去年损失金额增长51%，是朝鲜迄今为止加密货币窃取规模最高的一年。”值得注意的是，与朝鲜关联的组织试图窃取虚拟加密货币的总次数反而有所减少。报告显示，今年朝鲜的黑客攻击尝试次数较去年同期下降74%。朝鲜关联组织正在减少攻击次数，同时将目光转向那些一旦成功便能窃取巨额虚拟资产的“大型目标”。事实上，以往主要瞄准安全薄弱的“去中心化金融（DeFi）”的朝鲜，今年以来开始攻击Upbit和Bybit等“中心化交易所（CEX）”等核心基础设施。此外，朝鲜关联组织将窃取的虚拟加密货币分割成50万美元（约合7.4亿韩元）以下的小额，转移至多个钱包地址。这是为规避交易所对大额交易的监控和侦查机构的监视网，同时使资金流向难以被追溯的策略。此类首次资金清洗通常在成功窃取虚拟货币后约45天左右完成。黑客在得手后潜伏一段时间，待监视松懈时再悄然进行清洗。链分析公司指出：“朝鲜在减少攻击次数的同时却能造成更大损失，这表明其黑客能力正日益精进。有必要更准确地掌握朝鲜特有的资金清洗模式。”朴钟敏记者 blick@donga.com