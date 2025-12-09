美国代理大使凯文·金：“韩美联合军演是军队的生命线”

美国驻韩国代理大使凯文·金8日表示：“韩国国防部长安圭佰将韩美联合军演称为‘军队的生命线’，强调了其重要性。这是我们期待的方向。”对于作为重启与朝鲜对话的条件，把调整韩美联合军演作为筹码出手，他公开表明反对立场。凯文·金当天在与外交部第一次官朴润柱进行非公开会谈后对记者们表示：“我们将继续与韩国的高层官员进行讨论。”据悉，美国政府此前曾对韩国统一部长郑东泳上月表示“为了明年初举行朝美首脑会谈，调整韩美联合军演在所难免”表示担忧。韩国国家安保室长魏圣洛7日在“李在明政府6个月成果报告记者座谈会”上表示：“并不一定把联合军演作为推进韩半岛无核化的直接筹码。”此前，韩国总统李在明在3日举行的记者会上表示：“如果韩美联合军演问题有必要，如果有助于美国的战略杠杆，就可以进行讨论和考虑，这本身就有助于为谈判创造条件。”但随后，统一部再次表示可以推进调整韩美联合军演。统一部发言人尹民浩8日在例行记者会上表示：“韩美联合军演不仅在军事方面，在韩朝关系和韩半岛局势上也具有重要意义。今后如果条件和环境允许，可以进行讨论。”郑东泳当天在统一部、韩国政治学会共同研讨会上由副部长金南中代读的欢迎词中表示：“南北实现‘向往统一的和平两国’关系，以及以此为基础的和平共存制度化，是优先和重要的课题。”此外，就美国最近发表的国家安全战略报告中没有提及“韩半岛无核化”一事，凯文·金表示：“特朗普总统和李在明总统在共同事实清单中重申了‘朝鲜完全无核化’的承诺。这就是我们现在的韩半岛政策。”他强调，美国的朝鲜无核化政策正在维持。11月14日公布的韩美首脑会谈事实清单中，包括“两国首脑再次确认了朝鲜完全无核化和韩半岛和平稳定意志”的字样。凯文·金解释说：“韩美就两国首脑达成协议并再次确认的朝鲜完全无核化问题等多个悬案中达成最佳合作的方案进行了富有成效的讨论。”对于是否成立《原子能协定》修订专班的问题，他回答道：“还在讨论中，如何进行还有待观察。”申나리 journari@donga.com