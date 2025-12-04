哈兰德达成英超百球里程碑 用时111场创历史最快纪录

挪威籍“怪物前锋”埃尔林•哈兰德（25岁，曼城）创下了英格兰足球超级联赛（英超）“史上最快达成100球”的新纪录。在3日进行的2025-2026赛季英超联赛第14轮客场对阵富勒姆的比赛中，哈兰德于上半场第17分钟将杰里米•多库（23岁，比利时）的传中球用左脚射门送入网窝。凭借这粒进球，哈兰德以历史最少的111场比赛踏入了英超百球大关。哈兰德将阿兰•希勒（55岁，英格兰，已退役）保持的原最快百球纪录（124场）大幅提前了13场。希勒是持有英超总进球纪录（260球）的传奇人物。在英超托特纳姆热刺效力10个赛季的孙兴慜（33岁，洛杉矶FC）是在第260场比赛时达成百球纪录的。本赛季英超射手榜领头羊（15球）哈兰德本场贡献1球2助攻，率领曼城以5比4取胜。哈兰德表示：“加盟曼城时，我曾立志要为这支球队在英超攻入100球。能迅速实现这一目标，我感到非常高兴。”哈兰德于2022年从德国足球甲级联赛多特蒙德俱乐部转会至曼城。身披曼城队战袍后，球技全面绽放的哈兰德正接连刷新英超各项进球相关纪录。在2022-2023赛季英超处子赛季中，哈兰德便攻入历史单赛季最多的36球，荣膺最佳射手。次赛季，他又创下了英超历史最快达成50球的纪录（48场）。据英超官方统计，自哈兰德于2022年8月完成联赛首秀至本场比赛日，没有球员比他进球更多。同期攻入70球（120场）的利物浦头号射手穆罕默德•萨拉赫（33岁，埃及）位列第二，与哈兰德的进球数相差30球。鄭允喆 trigger@donga.com