韩国军工企业竞相进军埃及武器市场，力争拿下价值25万亿韩元订单

面对预计将形成高达170亿美元（约25万亿韩元）规模的埃及武器市场，韩国军工企业正接连加强营销攻势。近日，韩国总统李在明访问阿拉伯联合酋长国（UAE）及埃及等中东地区，大力支持“军工出口推销”，加之“韩流”热潮提升韩国形象，业界预测继东欧市场后，有望在埃及再次斩获大型订单。韩国航空宇宙产业（KAI）与韩华航空航天公司于1日至4日（当地时间）在埃及开罗埃及国际展览中心举行的埃及防务展（EDEX）上，分别搭建大型宣传展馆，面向非洲及中东地区军方人士展开热烈推介。韩国航空宇宙产业重点向当地空军人士介绍KF-21、FA-50及“Surion”直升机等韩国国产机型。该企业特别强调，FA-50机型与埃及空军主力机型F-16兼容性高，当地飞行员可轻松实现机型转换。韩国航空宇宙产业表示，埃及、摩洛哥、伊拉克、约旦等非洲及中东地区相关人士接连到访展馆表示关注。韩国空军特技飞行队“黑鹰”亦在当地使用该机型进行了精彩飞行表演，助力推广。韩华航空航天公司在展会现场陈列了新一代多管火箭炮“天舞1.0”及“天舞2.0”实物。去年底确定向埃及出口、将于明年第一季度起交付的K9自行火炮套装则以模型形式展出。韩华方面特别强调，将把韩国国内生产的K9部件运至埃及进行当地组装完成的“制造合作”模式，以争取追加订单现代罗特姆与LIG Nex1虽未参加本届埃及防务展，但正全力筹备拟于明年第一季度在沙特阿拉伯举行的“世界防务展”参展工作。李沅柱 takeoff@donga.com