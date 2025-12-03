韩国成功发射可识别30厘米物体的世界顶级卫星

继韩国型运载火箭“世界号（Nuri）”之后，多用途实用卫星7号（阿里郎7号）亦成功发射，顺利进入太空轨道，并完成了与地面的通信。宇宙航空厅和韩国航空宇宙研究院2日表示，阿里郎7号于当天凌晨2时21分在南美法属圭亚那航天中心成功发射。当地时间为1日下午2时21分。阿里郎7号搭载欧洲运载火箭“VEGA-C”前往太空。现场指挥的韩国航空宇宙研究院多用途实用卫星7号事业团团长李相坤表示：“卫星于凌晨2时21分25秒按原计划正常发射”，“约44分钟后与火箭分离进入预定轨道，随后约25分钟确认卫星运行正常。”阿里郎7号依次与位于地球最南端的南极特罗尔地面站和最北端的斯瓦尔巴地面站进行了通信。在与海外地面站完成十余次通信后，于下午1时40分成功与韩国航空宇宙研究院大田地面站建立通信。此次发射成功被评价为韩国卫星技术达到世界水平的例证。阿里郎7号从系统、主体、搭载设备等的设计、组装、测试、验证等全过程均采用国内自主技术开发。其尤其具备世界最高水平的高精密观测能力。该卫星可拍摄超高分辨率照片，例如通过其AEISS-HR电子光学相机可识别30厘米大小的物体。甚至能分辨地面上的汽车是小型车还是卡车。韩国航空宇宙研究院院长李相澈强调：“阿里郎7号是多年投资与努力的结晶，是当今成功发射的世界顶级地球观测卫星”，“其重大意义在于我们能依靠自身力量获取可用于高精度地图制作、国土管理、灾害应对等领域的高精度卫星影像信息。”预计阿里郎7号传回的影像将从明年下半年起正式投入使用。此外，宇宙航空厅和韩国航空宇宙研究院当天表示，已成功与通过“世界号”第四次发射升空的12颗立方体卫星中的9颗建立了通信。世界号于上月27日成功发射，将新一代中型卫星3号和作为辅助载荷的12颗立方体卫星送入轨道，使全部13颗卫星均进入600公里高度的轨道。发射当天，成功与“ETRISaT”（韩国电子通信研究院）、“JACK-003”和“JACK-004”（CosmoWorks）、“INHARoSAT”（仁荷大学）、“K-HERO”（韩国科学技术院）等5颗卫星建立了通信。随后于28日成功与“Spirone”（世宗大学）、“Cosmic”（UZURO Tech）、“世宗4号”（HANCOM InSpace）等3颗卫星，29日与“SNUGLITE-3”（首尔大学）首次建立了通信。截至目前，尚未完成首次通信的卫星有“EEE Tester-1”（韩国航空宇宙研究院）、“PERSAT”（Quaternion）和“BEE-1000”（Spaceliin Tech）等3颗。将继续尝试与这些卫星建立通信。张恩智记者 jej@donga.com