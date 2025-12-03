酷澎中国籍员工去年12月辞职后盗取个人信息

经确认，被推测是酷澎（Coupang）发生大规模个人信息泄露事件嫌疑人的一名中国籍员工是去年12月离职的。该员工在辞职后近1年内没有受到任何制裁，一直在利用内部认证系统中使用的电子签名钥匙自由窃取顾客信息。国会2日举行科学技术情报广播通信委员会悬案质询，显示酷澎信息泄露事件从今年6月24日到11月8日持续了5个月左右。在当天的质询中，该员工的辞职时间是去年12月，因此在今后追加调查中，信息泄露时间和泄露量有可能进一步增加。酷澎代表朴大俊（音）就相关员工表示：“不是从事认证业务的职员，而是认证系统的开发者。离职人员的权限已全部被注销。”但是对于该员工的国籍和离职后有可能泄露信息的经过等，他没有给出正确的回答。据悉，目前该员工已前往中国。当局计划不久后向中国公安请求协助调查。朝野政党当天强烈谴责了酷澎在引发大规模个人信息泄露事件后的不当应对。共同民主党议员韩玟洙指出：“2025年是年销售额超过40万亿韩元的国内电子商务龙头企业酷澎露出真面目的一年。”科广委员长崔敏姬就酷澎的不实回答提到了举行听证会一事。南惠贞记者、李素贞记者 namduck2@donga.com、sojee@donga.com