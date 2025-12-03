时隔5年终于在时限内达成协议……民生协议体也要这样做



共同民主党和国民力量党2日就处理728万亿韩元规模的明年预算案达成协议，并召开国会全体会议予以通过。朝野政党自2020年以后时隔5年再次遵守预算案处理法定时限12月2日。朝野在维持政府制定的总支出规模的范围内，通过加减部分项目，达成了协议。现在，朝野政面临着将没有太大矛盾通过的大型扩张预算与民生恢复、经济增长结果相联系的课题。



确定的预算中，地区爱心商品券（地区货币）发行支援、国民成长基金等李在明政府主力事业预算，按照原方案被包括在内。人工智能支援预算等部分被削减，代而增加了在野党要求的国家奖学金支援预算等。在税制调整方案中，朝野协议中包含了从高分红企业获得的分红所得最高只征收30%税金的方案。但在野党反对的法人税上调案，单方面通过了把税率提高1个百分点的政府案，留下了争议的可能性。



尽管如此，朝野政党协商处理明年预算案意味着审议并确定预算案这一国会核心功能恢复正常，因此具有重要意义。在去年12·3紧急戒严之后，在朝野的极端对峙中，当时在野党兼多数党共同民主党首次单独通过了今年的预算案。现在国会要做的事情是监视预算是否取得符合宗旨的成果，必要时通过立法进行支援。



当务之急是将9月初朝野政达成协议的“民生经济协议体”纳入正轨。这是李在明总统和朝野政党代表会面时，为实现青年就业、废除渎职罪、激活地方建设景气等朝野共同选举公约而设立的协议体。但是，原定9月中旬举行的第一次会议因政治原因未能举行后，至今未能迈出第一步。半导体研发人力每周52小时制例外认定等协议体应该讨论的问题，至今都没有讨论过一次。



在此期间，经济的不确定性增大。韩国银行今年的增长率预测值为1.0%，明年为1.8%，后年为1.9%，预计连续3年是“1%水平线上”的低增长。为了实现政府的“潜在增长率3%”的目标，经济主体必须相信政策基调会持续很长时间，但政治界的矛盾会助长企业和国民的不安。希望朝野政党以协议处理此次预算案为契机，正式启动民生经济协议体，解决国民实际生活问题。

