韩国男篮主场再战中国 力争时隔12年两连胜对手

韩国男子篮球代表队将于1日下午7时在江原道原州DB普罗米阿莱纳体育馆与中国队进行2027年国际篮球联合会（FIBA）篮球世界杯亚洲区预选赛第一轮B组第二场主场比赛。若韩国队在主场取胜，将实现自2013年以来对“万里长城”中国队的首次两连胜。韩国队于上月28日客场对阵中国的首场比赛中以80比76获胜。韩国队曾于2013年5月东亚篮球锦标赛决赛中以79比68击败中国队，同年8月在国际篮球联合会亚洲篮球锦标赛小组赛中以63比59再度取胜。截至30日，中国队在国际篮联排名中位列第27位，客观实力优于排名第56位的韩国队。在此次亚洲区预选赛之前，韩国队在与中国队的历史交锋中以15胜36负处于劣势。然而韩国队凭借“火花射手”李贤重（25岁，长崎）的高效三分球手感向连胜发起冲击。李贤重在对阵中国的首场比赛中命中9记三分球，创下世界杯亚洲区预选赛单场最高纪录，并独得33分。赛后中国体育媒体《新浪体育》评价称：“李贤重的外线投篮令观众席陷入沉寂，中国代表队对其缺乏有效防守策略。”李贤重在首场比赛结束后表示：“得益于队友们的精准传球，我才能命中9记三分球。感谢教练组在短时间内制定出色战术，我们将全力备战主场对阵中国的比赛。”韩国队在前主教练安俊浩（69岁）卸任后面临选帅困境，目前由全熙哲（52岁，SK队主教练）担任临时主教练，赵相贤（49岁，LG队主教练）任临时助理教练。这两位教练在2002年釜山亚运会韩国队击败中国队夺得金牌时均为代表队成员，他们在短时间内迅速提升球队组织力，助力队伍在客场战胜中国队。韩国队有效遏制了中国队以周琦（29岁，北京，216厘米）为核心的内线进攻。周琦在首场比赛中仅得11分。全熙哲教练表示：“队员们专注执行了既定攻防战术，在首场比赛中表现出色。我们将弥补不足，全力备战第二场比赛。”国际篮联世界杯亚洲区预选赛第一轮共有16支队伍分为4个小组，采用主客场制进行小组赛。各小组前三名将晋级第二轮，争夺7张世界杯正赛门票。韩国队在预选赛第一轮与日本（第22位）、中国、中华台北（第67位）同属B组。赵英宇记者 jero@donga.com