全球各界慰问香港火灾遇难者并踊跃捐款

25日中国香港北部大埔高层住宅小区发生的大型火灾在持续3天后，于28日终于完全被扑灭。截至当天，死亡人数为94人，200余名失踪者中多为高龄居民，预计伤亡人数将进一步上升（截至28日晚，火灾已造成128人遇难）。世界多国持续向灾区表达慰问并踊跃捐款。韩国总统李在明28日在推特、脸书等社交媒体用韩语和中文发文称：“对此次事故中的罹难者表示沉痛哀悼，并向遇难者家属致以诚挚慰问。祈愿灾区早日完成修复重建。”他接着表示：“向正在为拯救生命而奋战的数百名救援人员与志愿者致以深切谢意”，“衷心祝愿伤者早日康复，祈愿所有失踪者平安归来。”日本首相高市早苗也参与哀悼活动。曾因“台湾有事时介入”言论导致对华关系紧张的高市早苗，于27日表示：“谨向遇难者表示哀悼，向遗属致以深切慰问。对受灾民众致以由衷的同情与关怀。”K-Pop歌手及主要经纪公司相继加入捐款行列。中国成员宋雨琦所在女团（G）I-DLE向当地慈善组织捐赠100万元人民币（约合2亿韩元）。中国成员宁宁所在女团Aespa也决定向香港红十字会捐赠50万港币（约合9400万韩元）。大型娱乐公司JYP娱乐通过微博宣布“已向当地慈善机构捐赠200万港币（约合3.77亿韩元）”。SM娱乐公司与YG娱乐公司分别捐赠100万港币（约合1.9亿韩元），Hybe音乐集团旗下APAC亦捐赠5亿韩元。此外，原定28日至29日在香港启德体育园举行的有线电视Mnet频道的年终颁奖典礼“2025 MAMA Awards”，鉴于当前哀悼氛围决定取消红毯环节。主办方强调：“向因这次事故承受巨大伤痛与不安的所有人致以诚挚慰问”，“我们坚信音乐具有治愈与团结的力量，期盼能为大家带来慰藉与勇气。”金喆仲 tnf@donga.com