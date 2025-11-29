人工智能“咔嚓”时代，做好了赢得速度战的准备吗？



22日，在京畿道龙仁市，由Kakao Impact和Brian Impact主办的“人工智能TOP 100”竞赛在信息技术业界成为话题。听说要较量人工智能的实力，备受平时“摸一摸生成型人工智能工具”的人关注。



题目是这样的。“不负责任地离开的前任。以他的数码痕迹为线索，在一天内掌握业务现状，完成交接文件。”这是有关日常生活中可能发生的情况应对方法。



引人注目的是，该大赛的100名参赛者中一半以上是非开发人员。据说，在上个月进行的预选赛上，还有个体户、消防员、农夫、制作人、警察等。几年前相似的问题解决型大赛“黑客松”，还是开发者的舞台，如今已大为不同。



“咔嚓”时代已经开启。咔嚓是新造词，意思是任何人都可以通过人工智能轻松快速地制造出自己想要的东西。虽然这个词经常被用作负面含义，暗示随随便便印制出来，但很明显，非开发人员只要点击几次和提示就可以制作并使用简单应用程序的时代已经开启。人们还给这种行为起了“Vibe编码（像用普通语言对话一样编码）”的帅气名字。



真的谁都可以吗？我向谷歌18日公开的Gemini 3中发送了一个提示词。这是一个被认为能够威胁到开放人工智能聊天GPT的最新模型。内容是“请创建一个包含记事本、待办事项、生成型人工智能聊天窗口的业务辅助应用程序。”提示的长度是343个英文字母。Gemini思考约一分钟后，开始使用一些多少有些难度的术语，然后给我下达各种指示。



按照Gemini的指示，我创建了文件，并照着把拿到的代码复制粘贴。经过4次对话修正一些微小错误后，最终完成了立即可以使用的应用程序。所需的功能有99%都运行正常。到此为止所花费的时间刚好1个小时。做完微调，刚好又花了整整一个小时。因为这个应用程序只包含了我所需要的功能，满意度自然不低，现在已在实际工作中使用了。



被Gemini 3的性能吓到的不只是我一个人。当地时间24日，在美国纽约股市，谷歌母公司字母表的股价上涨了6.3%。当天纳斯达克指数上涨2.7%，有分析称这是“Gemini 3效应”。



支撑“咔嚓”速度的生成型人工智能发展速度已经到了令人窒息的地步。信息技术业界有言论称：“技术发展速度快到难以跟上。”



韩国的情况如何？值得庆幸的是，时隔4年“科技相关部长会议”得以恢复，讨论了人工智能民生10大项目推进案等。但是，政府主导的事业在实效性和速度方面经常令人担忧。李在明总统最近在国会施政演说中表示：“2026年预算案是开启人工智能时代的第一个预算。”在人工智能技术发展因美国和中国两强格局而紧张的情况下，韩国也应该表现出仅次于“咔嚓”的迅速。

