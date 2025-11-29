去年韩国“孤独死”死亡者中过半数为五六十岁男性



与家人或周围人断绝联系、独自离世后许久才被发现的“孤独死”死亡者，去年达到3924人，较前一年增加7.2%。在全部死亡者中，每100人中有1.09人因孤独死结束生命。从性别来看，男性在全部孤独死中占比达82%，占据绝对多数。尤其值得注意的是，五六十岁男性比重超过全部孤独死的一半，显示出这一群体的脆弱状态。



自韩国政府于2020年开始统计相关数据以来，孤独死人数持续增加，专家指出，单人户增加和隔绝的居住环境是主要原因。在五六十岁男性中，因提前退休、事业失败、离婚和丧偶等原因意外成为单人户的情况不在少数。选择不婚主义等自愿成为单人户的人士对外出活动和交流较为积极，但因失业和丧偶等非自愿原因成为单人户的人，尽管迫切需要周围人的关心和帮助，却难以敞开心扉。尤其因住房费用负担，他们多居住在单间或考试院等邻里纽带薄弱的地方，这加剧了孤独死的风险。



五六十岁男性孤独死的一个特征是病死者占绝大多数。在20岁以下孤独死中，自杀比重为57%，而五六十岁男性仅为8.3%至13.5%，他们大多因疾病死亡。这一年龄段身体功能下降，高血压、糖尿病、癌症等慢性疾病风险较高，是需要定期检查和管理的重要时期。但由于经济困难且无人照料，他们往往延误治疗，在发生紧急情况时也因无人帮助而错失黄金救援时间。



中壮年阶层与社会活动活跃的青年层或政府管理的老年层不同，是既非政策对象也非福利对象的被忽视的一代。尤其这一代韩国男性将职场视为生活的几乎全部，当“没有名片的生活”来临时，人际关系容易断裂并陷入挫折，但他们却不擅长倾诉心理困难或寻求帮助。为从经济和社会孤立中摆脱出来，过渡到稳定的老年期，他们需要自助，政府也应通过量身定制的政策予以协助。只有依靠人与人之间的相互扶持，而非酒精和烟草，才能避免凄凉的死亡。

