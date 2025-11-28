Upbit于六年前黑客攻击同日再遭盗币，损失445亿韩元

Upbit于六年前遭黑客攻击的同一天再次被盗取445亿韩元虚拟资产。国内最大虚拟资产交易所Upbit遭黑客攻击，被盗取规模达445亿韩元的虚拟资产。六年前的2019年11月27日，朝鲜侦察总局下属组织发动黑客攻击导致约580亿韩元虚拟资产流失，而在同一天再次发生大规模黑客事故。运营Upbit的Dunamu恰巧于前一天正式宣布与Naver子公司Naver金融合并。Upbit于27日凌晨4时42分许确认，价值约445亿韩元的Solana网络系列虚拟资产被转移至Upbit未指定的未知钱包地址。流失资产包括Solana在内的共24种虚拟资产。Upbit解释称，在发现异常提现行为后，为保护会员资产，立即中止存取款服务，并进行全面检查程序。此外，已向韩国互联网振兴院及金融监督院完成报告。Upbit代表吴景锡表示，“为保障会员资产不受任何损失，计划全额以Upbit资产弥补。”根据《虚拟资产用户保护法》，Upbit为应对黑客和计算机事故等准备的准备金截至9月底为670亿韩元。此前，Upbit于六年前的2019年11月27日同一天，被盗取当时市价达580亿韩元的以太坊34.2万余个。当时黑客攻击经调查系朝鲜侦察总局下属黑客组织“拉撒路”和“安达里尔”所为。当时Upbit也以公司资产全额弥补损失资产，客户未受损失。专家们指出，恰巧同一天发生类似事件，暴露出安全疏漏。虚拟资产领域的一位律师批评称，“这显示安全漏洞依然存在”，“由于Upbit延迟通知黑客事实，用户可能延迟提取资产，因此其‘拖延告知’也应受批评。”不过，对市场的影响预计有限。资产运营公司雷克斯谢尔斯亚洲的业务代表吴基锡表示，“这似乎将成为韩国国内全面审查虚拟资产交易所内部控制系统的一个契机”，“但黑客规模不大，对市场的影响有限。”警察厅国家调查本部网络恐怖调查队就当天发生的Upbit黑客事件，着手进行立案前调查（内查）以确认事实关系。警方当天通过媒体报道确认Upbit黑客事实，并对运营公司Dunamu进行了现场调查。李浩记者、权九龙记者 number2@donga.com、9dragon@donga.com