奔向民间宇宙时代……“努里（世界）”号发射成功

“5、4、3、2、1，‘努里（世界）’号发射了！”27日凌晨1点13分，全南高兴罗老宇宙中心。由韩国自主研发的韩国型运载火箭“努里”号的第四次发射的声音响起后，全场爆发出欢呼声。在市民的支持下，划破黑暗天空飞行的“努里”号依次分离了一级和搭载卫星的三级整流罩、二级，成功发射了主搭载卫星“新一代中型卫星3号”，然后又依次弹射出去剩下的12颗卫星。凌晨1时55分，南极世宗基地地面站成功与“新一代中型卫星3号”进行首次通信，宇宙航空厅凌晨2时40分正式宣布“努里”号第四次发射获得成功。“努里”号在前三次发射时，由韩国航空宇宙研究院主管制作和发射过程。但此次第四次发射首次由民间企业韩华航空航天公司负责组装等制作。现在韩国也迎来了像美国一样由民间主导开发宇宙的“新空间”时代。韩国科学技术院航空宇宙工学系教授陈正根（音）表示：“此次发射在确保发射体可靠性和民间技术转让两个方面具有重要意义，企业将自身技术内在化，展示了今后开发民间主导发射体的可能性，因此意义重大。”“努里”号第四次发射是首次夜间发射。发射前，由于脐带回收压力传感器的信号出现异常，从当初预定的发射时间0点55分推迟到了凌晨1点13分。虽然日程推迟了18分钟左右，但发射没有出现差池。韩国航空宇宙研究院韩国型运载火箭高度化事业团长朴钟灿（音）表示：“夜间发射在技术上并不难，最令人担忧的是发射人员的注意力下降。为了应对这种情况，事前进行了多次实战训练。”“努里”号将于明年进行第五次发射，2027年进行第六次发射。出席发射结果欢风的副总理兼科学技术信息通讯部长裴庆勋宣布发射成功，并强调：“这再次证明了大韩民国具备了独立的宇宙运输能力，也是政府和民间企业、国家研究所组成一个团队进行的首次民官共同发射。”李在明总统当天在脸书上表示：“这是开启大韩民国宇宙开发历史新篇章的瞬间。”全南高兴=崔智媛记者 jwchoi@donga.com