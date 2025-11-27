C罗肘击退场获轻判 世界杯参赛资格得以保全

克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（40岁，葡萄牙，见图）从国际足球联合会（以下简称国际足联）那里获得为期一年缓期执行处分。若国际足联判处实刑，C罗将无法正常参加2026年北中美（美国，加拿大，墨西哥）世界杯决赛圈。对此，有质疑称美国唐纳德•特朗普总统可能施加压力要求减轻对C罗的处罚。C罗在13日葡萄牙0比2负于爱尔兰的世界杯欧洲区预选赛F组第五轮比赛中，于下半场第15分钟挥肘击打对方后卫达拉•奥谢（26岁）的背部。裁判组通过视频助理裁判回放确认这一场景后，当即向C罗出示红牌。此为C罗在226场国际A级比赛中首次领受红牌。依据国际足联规定，肘击对手属暴力行为，通常将追加停赛三场。世界杯预选赛处罚效力延续至决赛圈阶段。葡萄牙虽已在缺少C罗的情况下完成预选赛最终第六轮角逐，但若遭停赛处罚，其世界杯正赛前两场将无法登场。然国际足联26日表示：“C罗的犯规行为难以认定为严重暴力”，并宣布“仅当其在未来一年内再犯类似行为时，方执行两场停赛处罚”。关于“特朗普总统介入说”的流传，源于C罗于18日携未婚妻乔治娜（31岁）造访白宫。美国体育专业媒体《The Athletic》批评称：“此系考虑到缺少C罗的世界杯将面临票房困境而作出的决定。”金正勋记者 hun@donga.com