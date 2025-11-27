“我拍摄的动物照片登载于世界自然基金会日历上”

“每到秋季，银行都会提出高额报酬委托制作日历，但我都拒绝了。取而代之，我决定向世界自然基金会（WWF）捐赠作品使用权，并制作送给支持者的日历。”穿梭于数字绘画和摄影等多种体裁、描绘濒危动物和社会弱势群体形象的艺术家高相佑（47岁）的作品，将入选明年的世界自然基金会日历。包括此次新公开的作品1件在内，共甄选了描绘濒危野生动物的14件作品。19日在首尔钟路区世界自然基金会韩国本部见到的艺术家高相佑，毕业于美国芝加哥艺术学院后，以自画像和肖像画闻名。在国内，以蓝色毛发的老虎用强烈视线正视前方的作品《命运》而著名。高相佑直接拍摄濒危动物后，在明暗和颜色反转的负片照片上，用数字绘画技法细致着色，完成作品。在海外对濒危动物关注度高的地区，歌手麦当娜和对冲基金桥水公司创始人雷•达里奥收藏了高相佑的作品。“从小时候起，我就通过救助遗弃犬或流浪猫等行动表达对动物的关爱。2013年观看了美国前副总统阿尔•戈尔的纪录片《难以忽视的真相》后，产生了为因气候变化而濒临灭种危机的动物进行作品创作的想法。”高相佑表示自己主要从纪录片、研究资料和新闻中获得灵感。如果有想描绘的动物所在之地，即使远及海外偏远地区也会亲自探访。2019年因澳大利亚山火导致数百只考拉死亡后，为将考拉融入作品，他亲自前往受灾地区。最近历经三次探访白翎岛，才勉强见到斑海豹。高相佑说：“相遇后会等待动物与我对视10秒以上。若动物回避人类，我便不作画。”他表示：“与动物目光交汇的过程，宛如获得动物‘允许描绘我’的认可。”观赏高相佑作品时，会被那穿透深渊般的动物视线瞬间震慑。他说明道：“我最注重眼睛的刻画”，“因为期盼作品中的动物与观赏者能在平等地位上相互凝视。”“我不愿强求人们关注濒危动物。若观众欣赏作品时心生‘美丽’之感，或许能自发产生改变。”世界自然基金会向赞助活动的支持者赠送日历。全部赞助资金将用于濒危动物保护行动。田彩恩记者 chan2@donga.com