特朗普在接到习近平电话后出面调解“台湾矛盾”

据中国官方媒体新华社报道，中国国家主席习近平24日同美国总统特朗普通电话约1小时，表示：“台湾回归中国是战后国际秩序的重要组成部分。”习近平还表示：“中美过去共同对抗法西斯主义和军国主义，现在应该共同维护第二次世界大战的胜利成果。”有分析认为，在日本首相高市早苗“台湾有事时日本介入”的发言导致中日矛盾激化的情况下，习近平积极向特朗普说明有关台湾的中国立场，并开始着手对现状进行有利的管理。据《华尔街日报》报道，此次通话是习近平破例主动要求的，近几十年来，中国最高领导人主动与美国总统联系的事例只有2001年9·11恐怖袭击事件。据新华社报道，特朗普在与习近平的通话中表示：“美国理解台湾问题对中国非常重要。”对此，有分析认为，特朗普似乎是在维护正在展开霸权竞争的中国，而不是核心同盟日本。也有分析认为，特朗普可能是为了从习近平那里在贸易谈判等方面得到更多的让步，或在结束乌克兰战争等安保问题上寻求协助，在台湾议题上退让了一步。不过，特朗普在与习近平通话后，还与高市早苗通了约20分钟的电话。高市早苗25日对媒体解释说：“应特朗普总统的要求进行了（通话）。电话里就加强同盟、印太局势等广泛交换了意见，还就美中首脑的通话进行了说明。”她特别强调：“从特朗普总统那里听到了‘我们是好朋友，请随时打电话’的话。”特朗普在“真实社交”上表示：“与习主席讨论了乌克兰和俄罗斯，（毒品）芬太尼、大豆、其他农产品等很多议题。”此外，习近平邀请他明年4月访问中国北京，他本人也接受了邀请。他还表示，将邀请习近平作为国宾访问美国。习近平曾在特朗普第一届政府时期的2017年4月访问美国，但当时并不是国事访问。《华尔街日报》就特朗普在此次通话中没有单独提及台湾问题等评价说：“有可能进一步加剧地区同盟国担心美国对同盟意志的的不安。”华盛顿=常驻记者申晋宇、北京=常驻记者金哲中 niceshin@donga.com、tnf@donga.com