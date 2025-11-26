李顺载以“演技无完成”理念燃烧激情 如今告别舞台升遐天国，享年91岁

“演技没有尽头，也没有完成。只有新的挑战、创造和努力。我至今也未见其尽头。”（故人2022年接受《东亚日报》采访）从二十二岁出道至九十高龄，近70年来奔跑不息的“演技铁人”。从“大发父亲”到李尔王和英祖大王、“花样爷爷”等，跨越体裁与媒体登台表演的演员李顺载于25日逝世。享年91岁。●从到“大发父亲”到“花样爷爷”1934年生于咸镜北道会宁的故人，曾就读首尔大学哲学系，因倾心表演《哈姆雷特》，1956年以话剧《地平线彼岸》出道。1957年通过《蓝色协奏曲》开启电视剧生涯，1964年当选东洋广播公司公开招募第一期演员。1966年以电影《初恋》登上银幕。故人一生并非华丽明星，却如柴火般持续燃烧。甚至出现“打开电视就是李顺载”的说法，月均出演作品曾达30部。1992年当选国会议员（首尔中浪甲区）前后，即使投身政界也未放弃表演。此时拍摄的电视剧《爱情是什么》是其演艺生涯中不可或缺的作品。该剧创下历代电视剧收视率第二（65%），在中国亦广受欢迎。剧中的“大发父亲”形象长期成为他的标志性角色。故人出演《澡堂老板家的男人们》、《东医宝鉴》、《李算》等主演作品达140余部，包含配角累计参演400余部。虽以《东医宝鉴》许浚之师、《李算》英祖等史剧形象深植中老年观众记忆，但年逾七旬挑战情景喜剧后更获年轻群体青睐。凭借《无法阻挡的High Kick》（2006年，又称《搞笑一家人》）等作品的喜剧演绎，获“黄色视频顺载”爱称。此后与演员申久、朴根滢、白日燮等共同出演tvN综艺《花样爷爷》（2013年），再度赢得观众喜爱。●“观众诸位，平生承蒙厚爱”但其艺术之心始终向往“故乡”话剧。曾言“未演莎士比亚四大悲剧乃千古之恨”的他，终在2021年以87岁高龄化身“李尔王”重返舞台。故人在2023年东亚日报采访中强调“相信话剧具有改变社会的力量”。2022年执导话剧《海鸥》，自称“最高龄新人导演”。怀揣“倒在舞台”梦想的故人，实际因话剧演出健康状况恶化。去年登台话剧《等待戈多》后宣布中止活动。为纪念出道70周年筹备的话剧《推销员之死》最终未能上演。故人于1971年担任演技者协会初代会长捍卫演员权益，并在世宗大学与嘉泉大学培育后辈。2002年获授宝冠文化勋章，2018年获授银冠文化勋章。鲜少获奖的故人于去年12月31日在“2024 KBS演技大赏”中荣膺大奖。在生平首次获得演技大奖的那天，他拖着不便的身体登上领奖台，未能忍住泪水。“年岁渐长终遇此刻。总想着终有机会而时刻准备。观众诸位，平生承蒙厚爱，获益良多。在此致谢。”●李在明总统：“故人是我们的珍贵文化遗产”25日故人逝世消息传来，各界哀思如潮。李在明总统通过社交媒体追悼：“先生留下的作品与讯息乃韩国珍贵文化遗产。”京畿道知事金东延赞其：“胜花之爷、挚爱学子的教授、备受敬重的前辈、永恒的艺术家。”演员郑普硕感怀：“先生每一步皆是韩国荧幕演技的起源与历史。”演员金惠秀垂首致意：“深受提携，获益匪浅。”《花样爷爷》导演罗永锡追忆：“让我们领悟到坚持与真诚工作的价值。”当日下午2时，首尔松坡区首尔峨山医院设置的灵堂内，崔佛岩、罗文姬、河正宇、安在旭等演员敬献的花环充盈其间。金泰彦记者、史智媛记者 beborn@donga.com、4g1@donga.com