11年时间，韩国忘记了“世越”（岁月）号的教训



连接济州和全南木浦的大型客轮S号船长金某在“世越”（岁月）号事故第二年即2015年接受了某媒体的采访。主题是他作为船长对安全有多么重视。他多次提到世越号并表示：“存在问题的地方就是船长所在的地方。（S号通航后）没有出现过危险的瞬间。”他强调了S号与世越号的不同。



当时，惨案的冲击还没有完全消失。更何况，S号最多可搭载921人，是世越号的两倍。金船长找到船社，强调有必要对乘客和船员进行安全教育。这是作为大型客轮的船长应尽的责任感。实际上，S号虽然出现了小故障，但没有发生人员伤亡事故。



金船长当时接受采访的原因可能是世越号船长李俊锡（音）。世越号惨案发生时，李俊锡没有向乘客下达下船命令。当时还播放了让牺牲者犹豫不决的“不要动”的广播。不仅如此。世越号沉没在海里的瞬间，李俊锡还离开了世越号。众所周知，行李超载、安全麻痹、乘务员逃避救助的结果是304人死亡。



时间使记忆变得模糊。但是也要有不放弃这一记忆的人。负责安全的人更是如此。但是提到世越号，甚至接受采访的金船长的脑海中，至少在19日晚上似乎没有世越号惨案的记忆。他就是日前搭载267名乘客、在全罗南道新安郡足岛触礁的“昆斯杰努维亚2号”的船长。



在发生事故的狭窄水道中，为了安全起见，原则上不能使用自动操纵装置，但“昆斯杰努维亚2号”没有手动运行，最终搁浅。警方认为金船长在事故发生时没有待在驾驶室，而是在船长室休息，因此申请了事前拘捕令。虽然他说“因为肠胃不适暂时离开”，但船员们陈述说，他在1000多次航行中都没有出现在驾驶室。不只是金船长这样。一等航海士（大副）说：“设好自动驾驶后在看新闻。”独自掌舵的舵手在船驶向足岛的瞬间也没有调整方向。



虽然还需要通过调查确认事实，但已有多人证言称，事故发生后，迟迟才播出广播通知。不少乘务员没有发挥应有作用的情况正在浮出水面。安全麻痹症在经历了世越号之后也没有什么改变。



“昆斯杰努维亚2号”乘务员已遗忘的世越号的教训，反过来在19日晚上让很多人想起了世越号。不仅是乘坐“昆斯杰努维亚2号”的乘客，看到新闻快讯的众多大韩民国国民也回想了2014年4月16日上午的记忆。所幸没有发生惨案。尽管如此，很明显，韩国社会负责安全的人中间有一部分已经遗忘了世越号。



或许有人会说：“我对惨案的记忆非常深刻，没有忘记那个教训。”希望能向他们转告金船长的访谈内容。他在第二年接受采访时也曾表示，“对惨案当时的情况记忆犹新”。这是因为，金船长所在的船只，在世越号沉没的瞬间，当时也在海上。他惨淡地表示：“虽然（与世越号）相距很远，但想到要去救乘客等，就倾听了对讲机内容，从先到的周边船舶那里听到了‘没有人可以救’的内容。”11年时间，让试图救助世越号乘客的人们也陷入了遗忘之中。

