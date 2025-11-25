李在明：“南北构建和平体制时，不举行韩美军演为好”

韩国总统李在明当地时间23日表示：“朝鲜最敏感的是韩美联合军事演习。如果南北（韩朝）间和平体制得以牢固构建，不举行（韩美军演）为好。”这是在示意，为了与朝鲜构建和平体制，可以把韩美联合军事演习作为谈判筹码。正在巡访中东、非洲四国的李在明当天在前往最后一站土耳其的空军一号飞机上举行的座谈会上就韩美联合军事演习表示：“也有人主张先压缩演习规模或推迟举行。”他还说：“如果南北间和平体制得以牢固建立，不要（军演）为好。根据情况，它可以成为杠杆，也有可能成为结果。现在难以马上定论。”这是在暗示中断韩美联合军演可以用作韩朝、朝美对话的补偿。韩国国家情报院4日在国会情报委员会国政监查中报告称，“朝鲜可能会以密切与俄罗斯的关系、改善与中国的关系为跳板，优先与美国接触，预定举行韩美联合军演的明年3月，有可能成为重启朝美对话的分水岭”。此前，朝鲜劳动党副部长金与正在9月的谈话中就韩美联合军演反对称：“这是盲目炫耀实力。”李在明表示：“从长远来看，大韩民国的防卫应由大韩民国自己负责，建立尽可能不举行军事演习、不用打仗、没必要打仗的和平体制。（这种情况下）美国总统特朗普不太喜欢的、花钱的联合军事演习，就不用举行了吧？”他还强调：“没有战时作战指挥权，一些人误以为没有外部的支援就无法进行自我防御，或者引发曲解，这种情况应该尽快改善。”根据韩美安保磋商会联合声明，韩美决定明年完成作战权第二阶段检验等，加快移交作战权的速度。此外，李在明当天对土耳其进行国事访问，与土耳其总统埃尔多安举行了首脑会谈。李在明在首脑会谈中讨论了加强军工、核能、生物领域的合作方案，并签署了谅解备忘录。朴訓祥 tigermask@donga.com