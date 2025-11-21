载有267人的夜航客轮，航海师只顾着看手机，听到“哐”的一声

据悉，客轮“昆斯杰努维亚2号”在全罗南道新安前海搁浅，事故当时大副（一等航海师）因为看手机而未能改变航线。有人指出，在船员的疏忽导致人祸的情况下，广域海上交通管制中心也没有事先警告脱离航线，险些酿成大型惨案。20日，木浦海洋警察署紧急逮捕了前一天晚上8点16分涉嫌让载有267名乘客和船员的“昆斯杰努维亚2号”搁浅、造成30多名乘客受伤（严重过失致伤）的大副朴某（40岁）和40多岁的印度尼西亚人操舵手。据警方透露，朴某涉嫌在前一天客轮与新安郡长山面足岛相撞的3分钟前即晚8时13分左右，在1.6公里以外海域没有将航线转向木浦三鹤码头，而是以时速43公里的速度直行，导致船体撞到暗礁上。据警方透露，事发当时，“昆斯杰努维亚2号”处于自动导航状态。据悉，大副朴某在初期调查中主张“方向舵不起作用”，后来又改口称“因为用手机看门户网站新闻，未能转变为手动运行模式”。意思是说，直到与足岛相撞前100米，他才发现相撞的危险，但未能及时改变航线。海警正在调查朴某坐在可以观察暗礁的雷达装备的座位上却毫不知情的经过。海警也在调查事故当时60多岁的船长金某没有坚守岗位的原因。根据《船员法》和该客轮的运行管理规定，在事故发生地等狭窄水道上，船长必须亲自指挥船舶操控，但当时金某不在驾驶室。金某因涉嫌严重过失致伤而被不拘留立案。“昆斯杰努维亚2号”在事故发生前约3分钟脱离通常路线，驶向无人岛，但广域海上交管中心没有发出警告，这一点也被指为问题。“昆斯杰努维亚2号”和木浦海上交管中心除在进入相关海域时按惯例进行通信外，没有其他联系记录。木浦海上交管中心在事故发生后接到朴某的报警后第一次得知触礁一事。此外，由于海警展开救助行动，乘客和船员在事故发生3小时10分钟后的19日晚11时30分左右全部获救。受触礁冲击的影响，30多人受轻伤，在医院接受了治疗。海警人士表示：“事故海域是狭小、水流湍急的危险区间，因此需要特别注意航行。正在集中力量查明过失。”新安=李亨柱记者、木浦=全南赫记者 peneye09@donga.com、forward@donga.com