“想起了世越（岁月）号”……令人心痛的夜半客轮触礁



19日晚8时17分，随着一声巨响，载有267名乘客和船员的客轮“昆斯杰努维亚2号”在全罗南道新安前海触礁。从济州开往全南木浦的这艘客船偏离航线，触礁，船头上了无人小岛足岛后才停了下来。此次事故发生在距离2014年惨案地点仅50公里的地方。虽然所有乘客都安全获救，但想到“世越（岁月）号惨案”，全体国民都心急如焚。



根据迄今为止海警的调查，推测“昆斯杰努维亚2号”事故原因是航海师的过失。事故发生地点全南新安前海聚集了1025个大大小小的岛屿，船只在该地区只能在狭窄区间内运行。在这种窄水路区间，原则上应该关闭自动导航装置，由航海师手动操纵船只。但航海师开着自动导航装置使用着手机，错过了转换时机。掌舵的外籍船员也只是看着，按规定本应该在掌舵室的船长也离开了座位。事故船只偏离原来的航线约3公里，在足岛触了礁。如果不是因为退潮而露出泥滩，可能会造成大规模人员伤亡。



虽然是在黑暗寒冷的夜晚在海边发生的恐怖事故，但市民意识非常突出。在海警的救助过程中，乘客们首先将儿童和老弱者送上舰艇，有序地等待救助。与岁月号时期不同，乘务员们一直留在船上引导乘客。新安郡长山面办事处职员和渔民们驾驶一艘可乘坐30名乘客的大型渔船，驶向了事故海域。



从此次事故来看，令人怀疑客轮平时是否依靠自动导航装置或责任人经常离开驾驶室等安全麻痹症正在蔓延。海上交管中心像世越号当时一样，在接到报警之前，完全不掌握客船偏离航线的情况。世越号惨案是由于监管当局、船公司、船员、海警等抱着“不会有事吧”的侥幸心理而轻视安全，导致的疏忽积累，最终酿成304人遇难的悲剧。近日的这起惊心动魄的事故让人不禁反思，自世越号惨案以来，我们的安全意识究竟发生了多大变化。

