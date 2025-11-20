DEUX时隔28年发布新曲 利用AI技术复原已故金城宰语音

1990年代广受欢迎的嘻哈二人组“DEUX”在28年后即将发布新曲。已故金城宰（照片右侧）的声音通过人工智能（AI）技术得以复原并融入歌曲中。19日，据DEUX成员李贤道（53岁）领导的Wide-Company透露，DEUX将于27日下午6时公开正规四辑的开篇之作——新曲《Rise》。这首歌曲延续了DEUX标志性的新杰克摇摆风格，并借助AI人声复原技术收录了金城宰的歌声。Wide-Company相关人士表示：“《Rise》是设想DEUX若在第三张专辑后继续发行作品可能呈现的音乐风格而创作的歌曲。”他解释道：“正如歌曲标题‘重新崛起’之意，这首作品将以现代手法重现DEUX的音乐遗产，宣告其正式回归。”DEUX团队为制作新曲，与专业语音AI公司建立合作关系，致力于以现代技术还原DEUX的嗓音与情感。正规四辑项目由李贤道担任总制作人。DEUX于1993年出道，被公认为推动韩国嘻哈音乐大众化的代表性团体。凭借《回头看我》、《在夏天里》等作品广受喜爱，但于1995年发行正规三辑《Force Deux》后宣告解散。包含两人声音的最后一张专辑是1997年发行的精选集《Deux Forever》。DEUX以此次《Rise》的发布为起点，计划于明年上半年推出正规四辑。Wide-Company与韩国电讯将于27日在首尔钟路区光化门韩国电讯广场及世宗文化会馆庭院举办题为“The Sound Stage with KT”的试听活动。史智媛记者 4g1@donga.com