人工智能服务大规模瘫痪 暴露超连接社会风险

18日，美国网络基础设施企业Cloudflare发生故障，导致ChatGPT等人工智能（AI）主要服务暂时同时瘫痪，酿成前所未有之事态。随着人工智能服务深度融入全球民众日常生活，网络故障所致损害亦扩大至全球范围。去年7月，美国微软云服务故障亦曾导致航班运行受阻，世界主要国家信息技术（IT）系统陷入瘫痪。此类部分企业失误可令全球停摆之恐惧反复出现，“超连接社会”之阴影日益浓重。Cloudflare是协助世界各国用户快速安全访问所需内容之信息技术服务企业。全球互联网流量约五分之一流经其网络。Cloudflare故障余波所致，客户公司OpenAI之ChatGPT、X（原推特）、Spotify、脸书、亚马逊及在线游戏《英雄联盟》等平台访问故障报告接连不断。由Cloudflare内部流量激增引发之人工智能瘫痪事态，自18日下午8时30分（韩国时间）许持续至11时30分许。虽仅约3小时之故障，然人工智能依赖度渐增之职场人士与学生群体中，日常生活受阻事例层出不穷。公司职员金宝珉（27岁）称：“平日借助人工智能1小时即可完成之文件，此番耗费3小时方告竣”，“下班后未能完结工作，最终于19日凌晨返工完成。”当日某家长社群中，有帖文称：“正准备学业评估的儿子因ChatGPT故障，慌乱间转向搜索引擎搜寻信息，方勉强完成。”有分析指出，本次事件清晰显现“人工智能过度依赖世界”之副作用。有观点指出，此番事态再次证实全球人工智能服务过度依赖少数全球基础设施运营商之结构脆弱性。中央大学人工智能学系教授李在城（音）表示：“对海外基础人工智能服务之依赖度愈高，故障发生时应对可能愈显迟缓”，“亟需培育具备服务器分散等安全机制之国内人工智能系统，实现服务供应多元化。”张恩智记者、李秀妍记者 jej@donga.com、lotus@donga.com