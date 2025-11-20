李在明总统表示将与阿联酋加强人工智能产业合作，共同创造未来增长动力

正在对阿拉伯联合酋长国（UAE）进行国事访问的李在明总统19日（当地时间）在韩国-阿联酋商务圆桌会议上表示，“通过以人工智能为中心的尖端产业合作，共同创造未来增长动力。”这是在投资、国防•防卫产业、核电站、能源等传统四大核心领域之外，将人工智能（AI）作为韩国-阿联酋应共同推进的未来伙伴关系方向。李在明总统当天在主题演讲中表示，“将借此访问契机升级战略伙伴关系，加速从人工智能数据中心到生物技术的尖端产业合作。”李在明总统强调，“韩国基于高带宽内存（HBM）等半导体技术和设计、采购、施工（EPC）设备能力，将成为阿联酋实现2031年人工智能枢纽飞跃的最可靠伙伴。”此前一天，两国签署了“战略人工智能合作框架”谅解备忘录（MOU）。李在明总统还提出将清洁能源和防卫产业作为两国增长新动能。李在明总统强调，“结合阿联酋的太阳能发电潜力与韩国先进电池技术开展的能源转型合作，必将为2050年共同实现碳中和及绿色转型作出重要贡献。”针对防卫产业领域，他表示，“希望提升从联合技术开发到本地生产的合作水平，助力两国防卫产业发展。”阿联酋王储哈立德•本•穆罕默德•阿勒纳哈扬表示，“人工智能、清洁可再生能源和可持续发展是我们重视的目标”，并强调“韩国与阿联酋的关系已超越45年外交历程”。阿联酋对外经贸部部长阿勒•杰尤迪指出“两国关系开启了新的合作篇章”。当天活动有三星电子会长李在镕、现代汽车集团会长郑义宣、韩华集团副会长金东官、韩国经济人协会会长柳镇（丰山集团会长）等人士出席。李在明总统在结束为期两天三夜的阿联酋国事访问后，于当日启程前往迎来与韩国建交30周年的埃及。朴訓祥 tigermask@donga.com