汇率高涨，5年间原材料价格上涨80%……是时候应对“高物价风暴”了



韩元对美元汇率自本月7日以后，连续十多天超过1450韩元。进入今年以来，截止到本月17日，首尔外汇市场的韩元兑美元平均汇率为1415.5韩元，比外汇危机时的1998年、全球金融危机后的2009年还要高。问题在于这不是短期现象，而是长期趋势。从年度来看，自2021年以后一直呈上升趋势。随着高汇率的持续，对原材料和能源进口比重较大的韩国经济造成了很大的负担。



最近汇率上升的原因是对美国降息的期待感下降、日元贬值、外国投资者大量抛售国内股票等综合作用。根据韩美关税谈判协议，预计每年最多对美投资200亿美元（约29万亿韩元），这也产生了影响。但相比这些短期因素，是专家们更关注国内外汇市场的结构性供求变化。随着个人、机构的海外投资和企业的海外直接投资增加，引发了持续的汇率上升。以6月末为准，韩国国民在海外投资的金融资产中除去负债的对外金融净资产达1.0304万亿美元（约1510万亿韩元）。



过去认为汇率上涨是提高出口竞争力的有利因素，但现在汇率上涨过快，反而是副作用更大。它不仅会给原材料和中间材料进口依赖度高的企业带来巨大负担，而且汇率变动幅度也很大，难以立即制定明年的经营计划。据韩国银行透露，上月以韩元为准，煤炭、原油及天然气、矿产等原材料价格比5年前上涨了80.4%。随着汇率的上涨，进口物价上涨，食品价格等大幅上涨，平民的负担也在加重。上个月消费者物价比1年前上涨2.4%，创下了15个月以来的最大涨幅，一度沉寂的通货膨胀不安感正在抬头。



如果高汇率导致的高物价持续，好不容易复苏的内需将再次遭受直接打击，刺激房地产等资产市场，阻碍货币政策的发展。当局为了防止汇率不稳定扩散到实物经济，应该监视物价动向等，并采取政策应对。开始审查明年预算案的国会也应该摆脱刺激汇率和物价的“放水政策”的诱惑。

