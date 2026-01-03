美国硅谷革新金融第一原则：“为了一次本垒打，允许99次失败”

当地时间去年12月16日，位于美国加利福尼亚州硅谷附近山景城的机器人创业公司达斯蒂机器人。在这里，长得像吸尘器一样的小机器人正在白地上忙碌着。机器人经过的地方地面上，画出了包含建筑物外形、管道位置等的设计图，上面刻着英语、西班牙语、韩语等多种语言的施工指南。不同国籍的现场工作人员可以不受语言障碍的影响进行工作。该机器人用于美国大型建设公司、数据中心、公寓等。该技术为解决建设人力不足而诞生，比人工亲自绘制设计图的现有方式提高了数倍的业务效率。首席总监杰克·赖斯·戴维斯表示：“如果机器人准确地绘制设计图，人们可以集中精力进行施工。”在建设机器人技术大放异彩之前，硅谷特有的“创新金融”成为了坚实的燃料。这里的创业者们异口同声地表示：“投资者在创业初期的两三年间不计较收益地给予支持。”硅谷金融生态界早就形成了“为了一次本垒打，包容99次失败”的文化。在创新金融的土壤中成长的谷歌、苹果等大型科技企业成了支撑美国股市的支柱。最近美国股市连续3年上升20%左右，坚固增长的秘诀也可以在创新金融培养的创新企业的活跃中找到。相反，在创新金融基础薄弱的韩国，不仅是感到局限的创业家，就连想要寻找投资处的金融公司也纷纷转向硅谷。