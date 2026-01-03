演员边佑锡为儿科患者捐款1亿韩元

塞弗伦斯医院2日表示，演员边佑锡（35岁，见图）为支持小儿青少年患者的治疗等，捐款1亿韩元。他于2024年也曾向该医院捐款3亿韩元。边佑锡表示：“希望能为小儿青少年患儿的治疗和康复提供实质性的帮助”，“今后我将尽最大努力持续践行分享。”塞弗伦斯医院计划将捐款用于小儿青少年患者的诊疗等方面。赵维拉记者 jyr0101@donga.com