文有贤完成职业首秀　自称仅发挥三成实力

“超级新秀”文有贤（22岁，正官庄队，见图）终于迎来了职业首秀。1月1日，在首尔蚕室学生体育馆举行的对阵SK队的职业篮球客场比赛中，文有贤在第一节结束前3分5秒时，替换金英贤（35岁）登场，留下了职业生涯首次出场记录。文有贤当天出场20分44秒，贡献8分、3个篮板、6次助攻和2次抢断，帮助球队以71比65获胜。作为KT队文正贤（25岁）亲弟弟的文有贤，从去年高丽大学二年级开始，连续两年当选大学篮球U联赛男子组最有价值球员（MVP）。随后，他提前申请参加2025-2026赛季新人选秀，并以第一顺位被选中。根据韩国篮球联盟的规定，本赛季新秀球员在所有10支球队均打完17场比赛后方可登场。然而，文有贤因腿筋受伤，在所有球队打完25场比赛后才得以完成首秀。文有贤表示：“这段时间我一直在刻苦钻研如何在场上打好比赛。看到其他同届球员都表现得非常出色，我也有压力，但相信自己上场后可以做得更好。今天的比赛大概只发挥出了（我实力的）30%，比赛还有很多，今后可以打得更好。”他接着说：“对于等待我的球迷们，感激之情无以言表。今后我会保持健康，不受伤病困扰地站在球场上，请大家多多支持。”在文有贤首秀推迟期间，最受瞩目的新秀球员是梁宇赫（18岁，韩国燃气公社队）。即将从三一高中毕业的梁宇赫于去年12月4日在昌原对阵LG队的比赛中完成了首秀，并由此成为职业篮球历史上第二年轻（18岁7个月1天）的首次出场球员。两天后，他作为首发对阵正官庄队，拿下16分，创下了史上最年轻首发和两位数得分的纪录。截至新年第一天对阵高阳索诺队，梁宇赫场均贡献8.5分、1.4个篮板和2.4次助攻。此外，出生于英国父亲和韩国母亲家庭的埃迪•丹尼尔（19岁，SK队）以及前东部（现DB队）主教练姜东熙的儿子姜成旭（21岁，KT队）也被视为本赛季值得关注的新人。丹尼尔作为首尔龙山高中三年级学生，放弃大学直接穿上SK队服，成为首位以“本地球员”身份加入职业球队的球员，以防守见长。而顶替受伤的金善亨（27岁）出任首发控球后卫的姜成旭，则被评价为控球能力出色。赵英宇记者 jero@donga.com