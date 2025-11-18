Z世代需要零食般内容 故事型短视频将成趋势

中国香港阿尔马德集团董事长阿德里安•清（46岁，音译）被誉为亚洲代表性“艺术市场大鳄”。作为财阀第三代，他近20年来向亚洲推介多种现代艺术作品，据悉赞助作家超1000人。而阿德里安董事长近期最关注的领域正是“短视频内容”。17日在首尔松坡区某酒店见面时，阿德里安董事长自信表示：“故事型竖屏内容将成为新趋势核心。”实际上，上月阿尔马德集团已获取全球短视频知识产权（IP）媒体企业“克里斯普•莫门图姆”24%股份。阿德里安董事长解释说：“克里斯普与大量生产低价剧的其他短视频平台不同。”――如何对短视频内容产生兴趣？“艺术与短视频存在共通点。形式虽异，本质皆为‘讲故事’。但Z世代内容消费模式中蕴含‘微观即时逃避主义（日常中小逃脱）’明确意图。例如需要如等候公交车时可供消遣的‘零食’般内容。”――全球短视频市场正被戏剧盒子、Reelshort等中国平台企业席卷。“迄今推出的短视频内容极为有限。未来可超越‘低价剧’拓展至艺术、纪录片等多类型。我们计划以短视频形式引入‘艺术性叙事’，并能抵消原有短视频内容中受诟病的‘过度娱乐化’倾向。”――请具体阐述艺术性叙事。“我们已将今年获美国艾美奖的日本互动内容《白兔》重构为竖屏动画。韩国网络漫画《僵尸综合征》亦以相同方式制作。初期从转换网络漫画等现有内容为短视频动画着手，明年计划制作80余个原创IP。”――为何选择韩国作为亚洲市场首站？“韩国短视频市场本身规模不大，但供应侧潜力突出。韩国内容擅长将情感元素转化为精美视觉表达，或呈现充满张力的场景。拟携手韩国等亚洲企业共建制作短视频内容后向全球输出的体系。”金泰彦记者 beborn@donga.com