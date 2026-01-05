今年CES焦点仍是AI…韩国企业展示“物理AI”

能叠衣服、烤面包的“家用机器人”，双足行走在工厂工作的人形机器人，脸上装有有机发光二极管（OLED）屏幕的“机器人助教”等。当地时间6日在美国拉斯维加斯开幕的全球最大消费电子及信息技术（IT）展览会“CES 2026”上，预计将展现人工智能（AI）融入物理现实世界、从家庭到工厂等与日常生活最密切领域的近未来图景。这是继去年CES展示可能性后，时隔一年展现“物理AI”的实际应用面貌。本届CES有来自全球约160个国家及地区的4300余家企业参与。相较于去年约4800家参与企业，规模有所缩小。韩国今年有853家企业参展，数量仅次于美国（1476家）和中国（942家），位居第三。● “解放家务劳动”的家用机器人韩国企业在此次CES上主打物理AI。LG电子将于5日公开并演示帮助家务的家用机器人“LG CLOi”。该公司解释称，正在为实现家电事业的终极目标——“通过解放家务提升生活价值”而开发LG CLOi。LG CLOi拥有带头部和双臂的上半身，以及带轮子的下半身。通过改变腰部挺直角度，可将身高在105至143厘米范围内调节，便于用胳膊抓取地板或高处的物体。其特点是拥有媲美人臂活动范围的双臂，以及5个可独立活动的手指。头部装有作为机器人大脑的芯片组、显示屏、扬声器、摄像头和各种传感器，搭载基于语音的生成式AI，能用人类的语言和表情进行沟通。LG CLOi可以根据用户前一日制定的餐食计划，代替忙于上班准备的主人从冰箱取出牛奶、将面包放入烤箱准备早餐。还能提前备好车钥匙、演示用遥控器等上班用品并递交给用户。用户上班后，它可以独自在家运行洗衣机，并整理洗好的毛巾。当扫地机器人工作时，它还会帮忙移开清洁路线上的障碍物。● 今年核心主题仍是AI现代汽车集团将在本次CES上首次公开子公司波士顿动力的人形机器人“新一代电动Atlas研究模型”。该模型拥有可360度旋转的关节，能实现自然行走，可在作业现场执行完整的自主动作。现代汽车集团计划将Atlas系统地在集团制造环境中进行训练，以加速实现与人类的协作。三星显示器将推出以OLED为面部、基于AI与人类沟通的小型概念机器人等。代表性产品“AI OLED Bot”是在面部位置搭载13.4英寸OLED的小型AI机器人。该机器人将在本次CES上扮演“机器人助教”角色，为大学生提供教室位置指引，或提供教授信息、作业内容、停课计划等。另一方面，英伟达首席执行官（CEO）黄仁勋预计将于5日通过“NVIDIA Live”连续第二年登上CES舞台。他去年抛出了物理AI的话题，今年是否会提出新主题值得关注。同日将作为今年CES主题演讲者登场的AMD首席执行官苏姿丰，预计将介绍企业现场、设备、服务器等多方面因AI产生的变化。拉斯维加斯=李敏娥记者、朴钟敏记者 omg@donga.com、blick@donga.com