日本大阪行政合并失败的教训



高市早苗政府去年10月上台后，日本关于地区均衡发展的讨论得到了动力。联合执政的日本维新会强烈要求指定大阪为“副首都”，执政党自民党表示同意，相关讨论正在加快速度。



如果大阪被指定为副首都，在东京发生大型灾害时，将代替首都的功能。自然而然地，预计中央机关及部分职能也将被转移。最令人关注的是，能否缓解人力资源只集中在东京的“一极”现象的弊端，为地区均衡发展带来转机。最近在韩国，广域团体的行政合并讨论也变得活跃起来。有必要重新审视人口及经济结构相似的日本行政合并情况。



很久以前就有人主张将大阪建设成可以与东京匹敌的大城市。其宗旨是废除现在的大阪市，像东京都一样将行政区域改编为多个特区，展开贴近居民的行政。另外，大阪市将现有的广域行政移交给大阪府，升级为“大阪都”。实际上，为此在2015年和2020年进行了两次居民投票，但都被否决了。反对比率分别为50.4%和50.6%，以微弱的差距领先。



事实上，大阪居民为什么反对升级行政区域呢？京都产业大学在“大阪都”构想被否决后对其原因进行了分析。结果发现，为了实现实际的行政合并，出现了比想象中更多的变数。



“大阪都”构想是由地方政党日本维新会积极推进的。其宗旨是进一步加强大阪的大城市功能，将相对开发不完善的大阪市郊区的大阪府升级为大阪都，加强权限和财源。但在进入居民投票阶段后，围绕“废除大阪市”的赞成和反对争议浮出水面。相比讨论合并的未来，大阪市是否放弃现有的历史和认同感成了争论焦点。



此外，一旦合并，24个行政区中将有20个失去名字，合并成为4个区，而被并入其他区的区民反对合并的比率较高。热爱地区名称和特定行政区的居民比想象的要多。有评价认为，在此过程中，缺乏通过具体数字等展现合并带来的利益、让居民理解的努力。



中央大学社会科学研究所分析说，随着围绕合并问题的赞成和反对意见越来越激烈，居民投票的性质开始变质，实行上成为对领导合并案的日本维新会出身的现任大阪市市长的再信任投票。人们最终讲求的不是行政合并政策的适当性和期待成果，而是变质成为政治阵营的对决。



现在，日本维新会不再提“大阪都”，而是提出“副首都”，第三次加快了大阪的行政合并速度。今年计划与自民党一起通过议员立法通过相关法案。随后，福冈市、名古屋市等纷纷表示，“如果要指定副首都，为什么一定是大阪呢?”，表明了参与竞争的意向。最终，副首都构想不仅要得到当地居民的同意，还要考虑与其他地区的安排，情况非常复杂。



最近在韩国，大田和忠南、光州和全南、釜山和庆南等分别以7月之前实现行政合并为目标。对此，相关地区的赞成和反对争议正在升温。像日本一样，韩国也需要经过收集居民意见的程序。



最重要的是，相比强调行政合并的速度，更重要的是得到居民的充分理解和共鸣。虽然着手合并已超过10年，大阪却仍然原地踏步，正说明了这一点。

