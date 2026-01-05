美国把马杜罗赶下台……暴露出国家利益和力量“唐罗主义”的本质



美国实行名为“坚定决心”的深夜逮捕行动，将执政13年的委内瑞拉总统马杜罗闪电般赶下台。据悉，美国总统特朗普在佛罗里达州海湖庄园现场直播了逮捕马杜罗夫妇并将他们押送到纽约的过程。继去年6月对伊朗核设施进行轰炸后，美国再次向国际社会展示了动用军事力量使敌对国家更替政权的意志和力量。



虽然中国等国家批评称“严重违反国际法”，但特朗普置之不理。在逮捕行动之后的记者会上，他强调了行动的正当性，“将把马杜罗夫妇带到纽约接受审判”。美国2020年指控马杜罗贩毒、洗钱等罪名。特朗普当天还公开了马杜罗像毒品卡特尔头目一样蒙着眼睛、身穿白色运动服被押送的场面和被推测为缉毒署纽约分部戴上手铐带走的场面。



特朗普虽然以把马杜罗赶下台的名义强调消除毒品威胁，但表示“在新的安全战略下，美国在西半球的支配力不会再次受到质疑”，流露出真实想法。这让人们认识到西半球的主人是谁。他还表示，“美国在委内瑞拉建设石油产业，却被社会主义政权偷走了”，毫不掩饰维护之前因查韦斯政权将委内瑞拉油田国有化而遭受损失的美国石油企业的利益的意志。中国是委内瑞拉最大的债权国。



特朗普表示，“继承门罗主义并超越了很多”，并提到了“唐罗主义（唐纳德·特朗普和门罗主义的合成词）”。这预示着美国将继承19世纪排除欧洲干涉美洲大陆的门罗主义，切断中国等国家影响力的攻势性美国优先主义。特朗普口称“正在向美国输送可卡因”“失败的国家”，警告哥伦比亚和古巴等中南美反美政权可能成为下一个目标，扩散了对政权交替的恐惧。



美国11月将举行对现任总统中间评价性质的中期选举。虽然物价等国内悬案左右着选举民心，但此次因外交安全问题扩大了选举战线。特朗普在2024年总统选举中突出非法移民问题，将其作为拉票战略。原油埋藏量居世界首位的委内瑞拉和中南美地区的政局不稳定有可能助长世界原油供需和金融市场变动性。应密切关注西半球正在兴起的攻势性“唐罗主义”和美中矛盾战线扩大，彻底准备能源、资源、金融稳定等综合对策。

