改变K-pop范式的权志龙成为美国南加州大学正式课程

今年春季，美国洛杉矶南加州大学（USC）安纳伯格传播与新闻学院的教室里将开设一门“特殊”课程。课程名为“解构K-pop：权志龙（GD）案例研究”。这门持续15周的4学分课程，正如其名，以韩国歌手、BIGBANG队长兼Rapper权志龙为教学材料和主题。在美国，并非没有以流行明星为对象的课程，例如耶鲁大学的碧昂丝课程、哈佛大学的泰勒•斯威夫特课程。但将一位K-pop艺人作为独立主题，由教授主导开设正式学分课程，尚属首次。负责这门课程的南加州大学传播学系教授李惠珍（音）在去年12月30日接受《东亚日报》采访时说明：“这不是一门单纯颂扬权志龙的课程”，“旨在通过一位艺人，审视改变K-pop语法（范式）的各种尝试。”● “权志龙展现了K-pop‘长线发展’的可能性”李教授于2017年受聘为南加州大学教授，自2019年起便开始讲授K-pop相关课程。虽然广泛涉及K-pop产业和粉丝文化，但以单一艺人开设课程对她而言也并非易事。为使“权志龙课程”成为正式课程，还需通过课程评估委员会的审查等程序。那么她选择权志龙作为课程主题的原因何在？“我认为权志龙是最接近证明K-pop歌手并非只在20多岁昙花一现，而是能够作为音乐人活动30年、40年可能性的艺人案例。”李教授特别注意到，权志龙在经历8年空白期后复出，依然能引发不亚于全盛时期的话题度。她解释称，这正面对了K-pop内外固化的“偶像寿命短，K-pop是短暂流行”的偏见。因此，这门课程不会简单地罗列权志龙的流行歌曲或成就。李教授表示：“计划以首次公开偶像出道过程的BIGBANG纪录片、主打‘制作人偶像’身份的活动方式、2016年作为国内首位偶像被选为香奈儿全球大使等案例为中心进行探讨。”李教授也关注到，从2000年代以亚洲为中心的韩流起步的K-pop，如今已成为席卷世界的音乐。自2012年Psy的《江南Style》开始，防弹少年团（BTS）和BLACKPINK等众多成功案例不断积累。韩国歌手登上公告牌排行榜已不再是新闻。李教授认为，韩国音乐的特性在这一趋势中发挥了作用。她分析道：“K-pop深受1990年代美国黑人音乐影响，对外国听众而言也相对熟悉”，“同时，韩国社会擅长快速吸收并重构音乐潮流。”“当然，剩下的课题也不少。公告牌排名如果粉丝集中力量是可以达到的。但文化上的体感认同是另一回事。美国社会仍然存在较高的种族和语言壁垒。不能认为对K-pop的认知必然只有积极的一面。”李教授强调：“韩国所想的‘全球化’与全球社会所想的‘全球化’是不同的”，“韩国倾向于关注排名第几、卖出多少专辑等外在成果。重要的是深入了解以美国为代表的西方社会和文化的态度。”● “要打造韩国的泰勒•斯威夫特”李教授将去年引起全球反响的动画电影《K-pop猎魔女团》视为展现K-pop所具“扩展性”可能性的案例。“《K-pop猎魔女团》既包含了许多韩国元素，又在绘画上体现出西方感觉，实现了绝妙的文化组合。这是因为影片导演对韩国和西方文化都有很高的理解。K-pop要想长盛不衰，需要出现更多这样能成为桥梁的人物。”那么，K-pop中的“K色彩”应保持到何种程度？李教授表示：“寻找交汇点并不容易，但认为只用英语制作音乐就是答案的想法也不对”，“常有‘为了抓野兔而丢掉了家兔’（得不偿失）的情况。”“如今的K-pop制作得非常精良。但像当年所属中小企划社、挑战美国市场的防弹少年团所展现的那种‘原始（raw）感觉’已经消失了很多。糕点店既要有豆沙面包也要有蛋糕，但现在感觉大家都在只做‘迪拜糯叽叽曲奇’。要出现像斯威夫特或保罗•麦卡特尼那样长久受到喜爱的K-pop歌手，需要重新思考人们最初喜爱K-pop的理由是什么。”史智媛记者 4g1@donga.com