三星电子和现代汽车：“将增加国内投资”

韩美关税谈判结束后，韩国大企业一致提出了扩大国内投资的方案。这是因为，根据两国达成的协议，预计韩企每年对美投资最高将达到200亿美元（约合29万亿韩元），由此有人担心这将导致国内投资萎缩、工作岗位蒸发。舆论认为，随着财界为了守护国内产业基础撸起袖子加油干，韩国政府也应该出台改善规制等面向企业的支援政策。三星电子16日表示，将开工建设最尖端半导体工厂平泽园区第五工厂（P5）。三星电子计划，在2028年之前建成投入约30万亿韩元的该工厂。另外，三星还计划在首都地区以外建设人工智能数据中心等，为地区均衡发展进行投资。被认为是关税谈判最大受惠企业的现代汽车集团也表示，从明年起到2030年为止的5年间，将在国内投资125.2万亿韩元。这比之前5年的国内投资额（89.1万亿韩元）增加36.1万亿韩元。现代汽车集团还决定全额支援第一批合作企业今年负担的对美关税。李在明总统当天在首尔龙山总统办公室与大企业总裁们举行“韩美关税谈判后续民间联合会议”，讨论了上述扩大国内投资的计划。三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、LG集团会长具光谟、HD现代会长郑基宣、Celltrion（赛尔群）会长徐廷珍、韩华集团副会长吕承周等7名企业家出席了此次会议。李在明席间就韩美关税和安保谈判表示：“费尽心思的还是企业家们。至今为止，政府和企业还没有如此默契地共同应对过。这完全得益于各位企业家的献身和努力。”李在明还说：“有人担心，如果加强对美投资力度过大，国内投资会减