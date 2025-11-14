SK电信因黑客事件削减高管30% 推进组织强少化

韩国SK电信13日宣布实施组织改组及高管人事调整，将裁减约30%的高管人员。此次调整是受今年4月SIM卡黑客事件影响所采取的应对措施。SK电信表示，为恢复客户信任并推动人工智能（AI）业务创造实效，将以通信业务（MNO）和人工智能两大事业板块的公司内部公司（CIC）体制为核心进行组织重组。新任晋升高管包括通信公司内部公司（MNO CIC）产品品牌本部品牌负责人金锡元等11人，去年新任晋升高管人数仅为3人。但由于离职高管数量较去年大幅增加，总体高管规模缩减约30%。SK电信方面说明称：“为强化高管的实质性责任与职能，实施高管队伍强少化改革，今后将通过灵活人事安排提升整体组织敏捷性。”通信公司内部公司将客户信任重建作为首要任务，着力提升核心竞争能力。市场营销部门将重组为以产品服务与营业为中心的结构，增强通信业务竞争力；企业业务部门将前置部署技术支援组织；网络部门则改组为提升人工智能与数字化转型执行力的组织架构。人工智能公司内部公司将在共同负责人郑石根、柳京尚带领下聚焦实质业务成果转化。已完成自愿离职调整的团队单位将采用可随时分合的项目制组织形式，旨在快速应对人工智能领域的剧变环境。业务领域重新划分为四大板块：以人工智能服务“A.dot”为核心的企业对客户（B2C）领域；涵盖人工智能云、物理人工智能等业务的企业对企业（B2B）领域；负责消息服务与认证支付业务的数字平台事业；统管数据中心业务的人工智能数据中心（AI DC）。SK电信首席执行官（CEO）郑在宪强调：“公司内部公司体制是为契合通信与人工智能业务特性，构建最优化运营机制与决策体系的重要选择。我们将以此为基础，全力实现通信业务客户信任重塑与人工智能业务实质成果突破。”张恩智记者 jej@donga.com