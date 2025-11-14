李在明“推进6大领域结构改革”……后续应“提高潜在增长率”



李在明总统13日宣布了推进“规制、金融、公共、年金、教育、劳动”等6大核心领域结构改革的方针。他认为，在维持目前的经济、社会体系的情况下，难以提高下滑的韩国潜在增长率。他还要求总统室和政府做好准备，使明年成为通过结构改革实现国家大转变的起点。



李在明总统昨天主持召开首席秘书和助理会议时表示：“每当政权交替时，潜在增长率就会下降1个百分点，然后就会出现负增长。经济复苏的火苗点燃的现在，是结构改革的最佳时机。”以韩美关税谈判进入收尾阶段、消费等经济指标好转为契机，暗示了从明年起将踩下改革油门的意志。通过亚太经济合作组织（APEC）峰会提高的国政支持率也产生了影响。



实际上，韩国开发研究院体现半导体景气和内需消费的恢复，将今年的增长率预测值从0.8%提高到0.9%，明年的增长率预测值也从1.6%提高到1.8%，经济反弹的可能性正在增大。但是，仍然达不到现政府“恢复3%的潜在增长率”的愿景。潜在增长率是一个国家经济在不引起物价上涨的情况下能够达到的最大增长率。



总统选出的规制、金融、劳动领域实际上与增长率有很大关系。在发达国家，面临商用化的无人驾驶汽车、城市空中交通产业在韩国因各种限制而停滞不前。仅依靠住宅贷款的金融系统也不足以培养革新产业。劳资对立严重的劳动市场是降低国家竞争力的主要原因之一。人工智能时代无法提供所需人才的教育、只推迟枯竭时期的年金制度、散漫经营的代名词公共企业，也是结构改革迫在眉睫的领域。



由此看来，从任期伊始加快改革速度的判断似乎恰逢其时。不过，正如在仍未解决的半导体研发人力“每周52小时工作制”例外认定问题上经历的那样，很难避免利害当事人之间的分歧和矛盾。既然政府把改革的目标定为“提高增长潜力”，那么能否提出与此相吻合的方向、说服持不同意见之人，将是成败所系。

