一个半月后首都圈垃圾直埋禁令生效 新建焚烧设施为零

“这样下去，担心明年1月会因无处处理垃圾而陷入困境。实施日期迫在眉睫，却不知政府究竟何时做出决定。”首尔某自治区废弃物负责员工12日如此诉苦道。尽管从明年起首都圈生活垃圾直埋将被禁止，但距离实施日期仅剩50天，政府仍未确定是否实施，导致现场混乱加剧。这是因为实施在即，但首都圈内焚烧设施严重不足。实施规则预告已过4年，但新建焚烧场数量为零。首尔市曾考虑麻浦，京畿道曾考虑广州•高阳•富川，仁川市曾考虑富平等地作为新建候选地。但均因居民反对而未能开工。急需处理垃圾的首尔自治区们正焦急万分。某自治区相关人士愤慨地表示：“希望政府尽快做出决定。我们连如何应对都无法决定，现场混乱只增不减。”“生活垃圾直埋禁止”是一项制度，旨在阻止家庭或商业场所产生的生活垃圾不经焚烧或分选等预处理直接填埋到填埋场的行为。2021年，环境部（现气候能源环境部）在修订《废弃物管理法》实施规则时规定，首都圈从2026年1月1日起，非首都圈从2030年起，不得直接填埋装在计量收费袋中的生活垃圾。只有经过焚烧或分选的残余物才能进入填埋场。首尔市和京畿道以焚烧场新建接连失败，暂无处理设施为由要求延期。另一方面，拥有首都圈填埋场的仁川市表示“无法再接收首尔和京畿道的垃圾”，坚持应按计划实施。在首都圈广域地方政府间意见尖锐对立的情况下，政府也未能做出明确结论，“垃圾大乱”发生的担忧日益加剧。专家们指出：“即使推迟直埋禁止，若无新建焚烧场的激励或财政支援等实质对策，相同问题将重演。”宋振浩记者 jino@donga.com