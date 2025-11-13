韩国防务产业实现陆海空武器包出口 迈向全球中心

韩国防务产业在东欧出口坦克和自行火炮，在加拿大出口潜艇，在澳大利亚出口舰艇，在中东和东南亚出口战斗机。韩国“K防务”在全球范围内受到关注，评价认为其能够根据客户要求的规格出口战场上使用的所有武器系统，相关技术实力发挥了重要作用。世界上没有任何国家能像韩国这样制造陆海空全部武器并以打包形式交付。凭借“拥有所有所需武器”的优势，韩国防务企业近期正集中开拓武器耐用年限达到极限需要更换的国家和地区。持续四年多的俄罗斯-乌克兰战争导致武器采购需求急剧增长的东欧、与中国海上争端激化的东南亚地区、近期地缘政治危机加剧的中东等地最具代表性。东南亚正成为韩国防务产业的新兴市场。越南近期与韩国政府达成协议，以政府间合约方式采购20台韩华航空航天制造的K9自行火炮。这是韩国对共产主义国家的首次武器出口，虽未公开具体金额，但据悉规模约达2.6亿美元（约3500亿韩元），相当于越南年度国防预算的5%。国际战略问题研究所（IISS）分析称：“越南包括自行火炮在内的武器大多为前苏联制造，为降低对俄罗斯的依赖，越南今后可能持续采购武器。”韩国航空宇宙产业（KAI）制造的T-50教练机和FA-50战斗机也是“明星产品”。印度尼西亚自2011年起持续采购该机型。此外泰国、马来西亚、菲律宾等国运营的该型飞机已超过50架。韩国造船业界也在东南亚及亚太各国接连参与军舰和潜艇等项目，积极开拓市场。李沅柱 takeoff@donga.com