没有对策的“不要问规制”，是阻止不了婴幼儿私教育的



家住京畿道的妈妈金某正在苦恼明年将2023年生的4岁女儿送到英语幼儿园、“乐教（寓教于乐）学校”、幼儿园中的哪一个。起初，金某打算明年送孩子去被称为“乐教学校”的课外班。虽然超过100万韩元的学费有些负担，但是因为能上英语、韩语等多门课程，认为将是5岁入学英语幼儿园前很好的铺垫。



但她发现周围的几所乐教学校最近都不见了。周围的妈妈们说，如今英语幼儿园最小入学年龄降至4岁，乐教学校都关门了。两个费用相差不多，但都认为趁早投资英语更好。实际上，咨询了几所英语幼儿园后，她发现有的4岁班将于明年3月开始。金某说：“不知道离不开尿不湿的孩子能不能坐在桌子上拿着铅笔用英语听课。”



明年幼儿园普通招生在即，相当多有4岁子女的父母正在考虑要不要送孩子上英语幼儿园。虽然是低出生率时代，但英语幼儿园的说明会却门庭若市。今年还有很多有3岁子女的父母加入。



教育部为了控制婴幼儿私教育，成立了婴幼儿私教育对策组，政界甚至提出了阻止等级测试的法案。然而，英语幼儿园等私教育却像是在嘲笑一样逐渐壮大。首尔江南著名英语幼儿园在政府查处等级测试后，决定不进行等级测试，只接受同一子公司内18个月起可以入学的英语课外班出身的学生。



还出现了以想让孩子考上英语幼儿园的母亲为对象的课外辅导。据说，前辈妈妈会传授考上著名英语幼儿园的秘诀。一位妈妈讲师强调：“只考虑要不要送去英语幼儿园，担心错过申报时间。根据妈妈们的信息，孩子将来上的大学会有所不同。”



与一心想阻止婴幼儿私教育的政府不同，父母想要更早地给子女进行私教育的原因有很多。最具代表性的是，虽然孩子的发育速度加快，但学前正规教育“世道课程”内容单调，每名教师负责的孩子数也多，因此无法进行针对性教育。国家为了幼儿的全面发育制定的标准课程“世道课程”追求通过乐教追求孩子的发育。初衷虽好，但在教育内容泛滥的时代，很多父母并不满意。



虽然现在是低出生率时代，但入学考试的竞争依然非常激烈。父母们自然会想，“不管什么学快一点更好吧！”针对那些心想“毕竟还是孩子……”的家长，教授韩文的课外辅导、乐教体育、表演美术等课外辅导也越来越多。



教育部批评婴幼儿课外辅导是“刺激家长不安的生意”“损害孩子健康”等。他们威胁，将通过新法律进行规制、持续查处、行政指导。但首先要理解父母为什么要给带尿布的孩子进行课外辅导，为什么要放弃国家支援的托儿所和幼儿园，执意自己多花钱。



父母之间甚至流传着“英语幼儿园更好地教授世道课程的核心——人性、生活教育”的说法。政府以“错误”为由，对想好好抚养自己孩子的人类理所当然的欲望进行盲目管制，这种想法是错误的。如果有需求，就应该改变教育课程。否则将无法阻止私教育。

