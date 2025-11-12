黄裕敏跃居高尔夫世界排名第29位

即将征战下赛季美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛的“突击队长”黄裕敏（22岁）首次在转为职业选手后跻身女子高尔夫世界排名前30位。据11日公布的女子高尔夫世界排名显示，黄裕敏以总分148.92分位列第29位。较一周前的第33位跃升4个名次。在韩国女子职业高尔夫（KLPGA）巡回赛所属选手中，黄裕敏是唯一进入前30名的选手。今年曾一度跌至第56位的黄裕敏自10月以来屡创佳绩，排名急速攀升。她于上月在全球排名积分高于韩国女子职业高尔夫巡回赛的美国女子职业高尔夫巡回赛乐天锦标赛中夺冠，并在9日收杆的韩国女子职业高尔夫巡回赛收官战大保房屋建设冠军赛上再度折桂。在当前吉诺•提提库（泰国）与内莉•科达（美国）稳居世界排名前两位的格局下，山下美梦有（日本）位列第三。韩国选手中仅有金孝周位居第八，成为唯一进入前十的选手。上月于宝马女子锦标赛时隔五年再次夺冠的金世煐排名第11位。黄裕敏将参加15日起在庆尚北道庆州莫纳海洋高尔夫俱乐部举行的为期两天的威美克斯冠军赛后启程赴美。凭借乐天锦标赛夺冠获得的美国女子职业高尔夫巡回赛两年种子资格，黄裕敏将在美国展开适应性训练。黄裕敏在美国女子职业高尔夫巡回赛的首秀将是2026赛季揭幕战“希尔顿分时度假锦标赛”。该项赛事仅限近两年在美国女子职业高尔夫巡回赛夺冠的选手参加，具有“王中王”之战的性质。即便成绩优异，若未获冠军亦无缘参赛，而黄裕敏因高举乐天锦标赛奖杯得以迎来华丽首秀。金正勋记者 hun@donga.com