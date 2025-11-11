李刚仁在代表巴黎圣日耳曼出战的第100场比赛中助攻致胜球

2001年出生的同龄人李刚仁（巴黎圣日耳曼）和吴贤揆（亨克）在即将与韩国国家队汇合之际，展现了出色的竞技状态。李刚仁连续两场比赛贡献助攻，吴贤揆则连续三场比赛取得进球。李刚仁在10日于里昂客场举行的2025-2026赛季法国职业足球甲级联赛第12轮比赛中，助攻了致胜球。李刚仁在比分2-2平局的下半场补时第5分钟，作为角球主罚者出场，将球传至若昂•内维斯（21岁，葡萄牙）头顶，内维斯改变球的方向，将球送入对方网窝。巴黎圣日耳曼当天以3-2获胜，以积分27分（8胜3平1负）超越马赛和朗斯（均为25分），保住了联赛榜首位置。李刚仁在本赛季法甲联赛中贡献助攻，这是首次。而在此前，球队于5日与拜仁慕尼黑（德国）进行的欧足联（UEFA）冠军联赛小组赛阶段第4轮比赛中，他也曾贡献助攻。此次助攻之所以更为特别，是因为李刚仁在比赛开始时以右边锋身份出场，从而实现了自加入巴黎圣日耳曼以来的第100次出场记录。李刚仁于2023-2024赛季加入巴黎圣日耳曼，至今已贡献13粒进球和12次助攻。吴贤揆也在同一天作为球队突前前锋，在2025-2026赛季比利时甲级联赛客场对阵根特队的比赛中，于上半场第24分钟打入为球队取得1-0领先的首开纪录进球。吴贤揆在2日比利时甲级联赛对阵韦斯特洛的比赛中打入致胜球，在7日欧足联欧罗巴联赛小组赛阶段第4轮对阵布拉加（葡萄牙）的比赛中打入追加进球。然而，亨克队在下半场第11分钟被根特队攻入扳平球，最终双方以1-1战平。金正勋记者 hun@donga.com