“自行车是我的人生”——柳金灿荣获环庆南赛黄色领骑衫

“我只是享受了我所热爱的自行车运动。自行车是我人生的全部。”柳金灿（23岁）于9日在庆尚南道昌原市结束的“2025环庆南赛特别大赛”中以第一名的成绩完赛后如此表示。柳金灿从7日起在庆尚南道巨济市、泗川市、南海郡、昌原市等4个市郡举行的本次大赛中，以5小时39分9秒的成绩率先完成全程230.8公里赛段，位列个人综合排名第一。柳金灿在7日于巨济市进行的第一赛段比赛中，最后阶段双腿出现肌肉痉挛。自最后2.7公里上坡地形冲刺路段起，其节奏明显放缓。但在距终点线约10秒时，他以爆发性冲刺超越领先的郑宇岚（37岁），成功夺得“黄色领骑衫”（授予个人综合排名第一选手的黄色上衣）。柳金灿在第二日于泗川市、南海郡一带进行的第二赛段中，于终点前500米再度超越竞争对手，守住了黄色领骑衫。最后一天在昌原市区进行的第三赛段，他以稳定骑行为个人综合冠军锁定胜局。柳金灿同时还获得了冲刺奖。作为一名普通办公室职员的柳金灿，每周平均骑行三次，持续提升实力。即使在工作日需要上班时，他也会在凌晨3点左右起床进行约三小时骑行。柳金灿表示：“常有人问我‘是否辛苦’。但呼吸着清晨空气在道路上驰骋的清爽感受，正是我日常生活的动力源泉。”他强调：“我是更注重过程而非结果的自行车爱好者。虽然收到周围人‘这是战胜艰苦过程的回报’的鼓励，但于我而言，无论比赛获奖与否，骑行过程本身就是奖励。今后将继续以既往姿态投身自行车运动。”金贤珍（34岁）与李海媛（34岁）以“最佳女骑手”项目10分积分共同位列第一，一同穿上了“粉色领骑衫”（授予女性第一名的粉红色上衣）。但金贤珍与李海媛因未完成第一赛段，未能进入综合排名。在45岁以上参赛选手中，金振必（46岁）以5小时37分11秒的成绩夺得“金色圆点领骑衫”。昌原=赵英宇记者 jero@donga.com