中国机器人硬件实现90%国产化，“物理人工智能”市场呈现可怕扩张趋势

有分析认为，虽然韩国政府发表了与人工智能三大强国一起跃升为“物理人工智能”引领国家的愿景，但在物理人工智能（Physical AI）领域，中国已经占据压倒性优势。中国早早地就抢占机器人价值链的核心硬件等，正在迅速扩张生态界。有人指出，特别是全球机器人相关专业的在校生中，有42%是中国大学生，在人才确保方面也处于领先地位。● 中国机器人零部件实现90%国产化，垄断供应链韩国智能信息社会振兴院9日发表的《中国主导的人工智能+人形机器人产业现状》报告显示，中国在以机器人为代表的物理人工智能市场上处于“独行地位”。中国在机器人硬件领域具有优势，再加上今年年初“深度求索”的出现，确保了相当于机器人“大脑”的人工智能技术，正在加快机器人开发。中国组建机器人硬件的零部件实现了90%的国产化。实际上，据日本咨询企业野村综合研究所透露，以去年12月为基准，开发与人相似形态的“人形机器人”主体的企业中有一半是中国企业。韩国某专家解释说：“即使生产同样的机器人，如果想在美国生产，也要从中国采购所有零部件，因此价格会提高。这是中国机器人生态系统迅速扩张的背景。”庞大的数据也支撑着中国机器人生态系统。如果说人工智能相当于机器人的“大脑”，那么学习人工智能的数据就相当于好的“教材”。特别是物理人工智能，必须要有产业环境特殊化的真实世界数据。去年中国的数据生产总量约为41ZB（泽字节（1泽字节等于10的21次方字节），约占全世界数据的28%。接受腾讯投资的中国机器人企业艾智机器人在中国上海设立了“数据收集工厂”，投入约100台机器人，每天最多收集5万条真实世界数据。业界观测认为，如果机器人应用大众化，学习数据将归属机器人制造商，因此抢占市场的企业和没有抢占市场的企业之间可能会出现数据“富者愈富、贫者愈贫”的现象。● 中国大学占全球机器人专业42%人才库也是压倒性的。以去年为基准，中国大学的机器人专业在校生人数为58万多人，占全球总人数的42%。此外，中国还在推进吸引海外高级人才的“千人计划”。国民力量党议员崔秀珍办公室6日从国家科学技术研究会及其下属的政府出资研究院收到的资料显示，去年年初，数百名政府出资研究机构的研究人员收到了有关千人计划的邮件。以韩国科学技术院教授为对象进行的调查也显示，同一时期有149人收到了类似的邮件。韩国政府出资研究机构一人士提议：“政府层面开始培养物理人工智能，因此有必要制定包括人才培养在内统筹大规模投资、研发、规制改善等的管理体系，发挥制造强国的优势，确保大规模数据和快速实证及商用化。”崔智媛记者 jwchoi@donga.com