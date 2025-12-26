韩华集团全球首席战略官黄之瀚：“韩美核潜艇协定比奥库斯更容易执行……并行建造方案充分可行”

“韩美核动力潜艇协议虽然与‘奥库斯（AUKUS，美英澳安全联盟）’模式不完全相同，但在很多方面会更加容易执行。”韩华集团全球首席战略官黄之瀚（照片）在接受《东亚日报》采访时表示：“韩美之间存在一致的政治方向和政策意志，利害关系也相吻合。”此前，澳大利亚通过《奥库斯协定》从美国获得核潜艇供应后，又另行签署允许转移军用特殊核物质的协定。最近韩美也一致同意推进有关引进核潜艇的单独协定，黄之瀚预测说，韩国可以比澳大利亚更快地进行核潜艇燃料供应等主要程序。黄之瀚就所谓的“韩美并行建造核潜艇方案”表示：“这是充分有可能的处理法。如果韩美政府作出这样的决定，韩华已做好执行准备。”根据这一方案，韩国核潜艇在韩国建造，美国核潜艇则利用韩美造船合作项目“让美国造船业更加伟大”基金在韩华费城造船厂等地建造。黄之瀚曾在特朗普第二届政府初期担任白宫国家安全委员会副助理，负责协调国家安全政策。在特朗普第一届政府中，他曾担任美国国务院朝鲜政策副特别代表。尤其是，他深入参与了2019年朝美板门店首脑会晤等朝美对话。采访以美国东部时间为准，分别于18日和24日以视频和书面形式进行。● “韩国核潜艇有助于韩国在东北亚拥有强大威慑力”黄之瀚表示：“国际关系（协议）中最强大的约束力是在行动符合两国共同利益时产生的。核潜艇协议对韩美双方都有利益。”他说：“韩国拥有核潜艇可以加强军事力量，提高对侵略的遏制力。”美国方面强调，韩国引进核潜艇是“强化同盟国力量、帮助维持东北亚地区和平和繁荣的措施”。这暗示了特朗普政府可能认为韩国拥有核潜艇有利于牵制中国海军力量等，因此予以批准。特朗普第二届政府在最近公开的国家安全战略中也表示，核心安全目标之一就是针对中国防御“第一岛链（日本九州-冲绳-台湾-菲律宾）”。黄之瀚表示，为了具体落实特朗普批准的韩国建造核潜艇，“韩美当局之间正在就具体履行方案进行外交磋商”，认为韩美之间的核潜艇协议将比之前澳大利亚的事例更加容易进行。他还说：“（在引进核潜艇的过程中）核心课题是如何确保核燃料浓缩循环，即核反应堆燃料。韩美政府正在讨论其实行方案。”黄之瀚强调，对于美国来说，造船产业的复活很大程度上反映了“安保和战略效果”。他说：“美国希望维持过去70年里世界最强大的海军。维持和重建海军相关产业基础明显存在美国的战略、军事利害关系。美国希望与韩国、日本等盟国一起加强国家力量要素，维护和平。”分析认为，韩美造船合作对美国来说，不仅在经济、产业方面，还考虑到与中国的霸权竞争等，直接关系到国家安全。● “甚至存在在韩国建造美国战舰的选项”黄之瀚表示：“（特朗普第二届政府）在尖端制造技术、严守时间、生产效率方面，对韩国造船产业给予了很高的评价。”他还预测：“包括韩华在内，韩国造船厂已经参与了美国海军舰艇的维护、维修、检修工作。进而还有生产或共同生产非战斗舰，从长远来看建造战舰等多种选择。”对于《伯恩斯-托勒夫森法》等美国现行法律禁止在海外建造美国军舰的制约，黄之瀚表示，“目前美国政府、国家安全共同体、议会等各层面都在讨论‘应该把（法律制约的）界线划在哪里?”，暗示存在迂回解决方案的可能性。对于特朗普22日公布建造“黄金舰队”的计划，明确表示将与韩华合作生产护卫舰等，黄之瀚自我评价说：“韩华具备了可以建造美国海军所需任何战斗力的专业性和力量。”简历黄之瀚（45岁），韩华集团全球首席战略官△ 美国宾夕法尼亚州立大学、哈佛大学法学院△ 2017-2018年 美国国务院东亚-太平洋助理国务卿帮办△ 2018-2021年 国务院朝鲜政策副特别代表△ 2020-2021年 国务院联合国特别政务公使△ 2025年1-6月美国白宫国家安全委员会副助理△ 2025年9月-现在 韩华集团全球首席战略官申晋宇 niceshin@donga.com