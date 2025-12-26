“组建大人物线路”“安排了想要的检察官”……究竟想操控到什么程度?



据悉，统一教为了韩日海底隧道建设等夙愿事业，要组建包括政界和学界的“大人物线路”，并推进了有组织的游说。在距离第20届总统选举还有5个月的2021年10月，统一教干部们表示，应该把票集中投给将韩日海底隧道立法、政策化的总统或道知事，甚至制定了召集72个市郡区各150名可以进行拉票活动的统一教徒等具体路线图。据说，他们还组建了韩日隧道研究会等下属团体，向朝野政党总统竞选团队发送政策提案，并与政界人士进行了接触。



当时统一教以政界为对象进行的游说还不止于此。新政府上台后，统一教还瞄准了驻美、驻日大使职位和国会议员的公推权。在统一教主要干部会议上，前统一教世界本部长尹永浩（音）等人提出了上述计划，并表示：“应该加入青瓦台幕僚团。”据说，他还表示：“有可能在2027年挑战总统宝座。”尹永浩在安排朝野总统候选人会见美国重量级政界人士的场合中表示：“只有帮助处理（费用问题），关系才会牢固。这是上保险。”宗教团体干部怎么会说出这样的话，真是令人惊诧。



检察机关也是统一教的拉拢对象。警方拿到的统一教总裁韩鹤子2017年的一份报告文件中写道：“我们希望的一名检察官被安排到了（首尔）东部地方检察厅。准备工作持续了8个月。”据说，一名统一教干部还说：“为了接待东部地方检察厅的人，度过了忙碌的中秋节。”当时，统一教就与教团发生财产纠纷的韩鹤子之子处理首尔黄金地段的统一教股份为由，以贪污嫌疑向首尔东部地方检察厅告发了韩鹤子。这一情节显示，统一教曾对检察机关进行游说，以推动调查向对自己有利的方向进行。



统一教全方位的游说表明，为了自己的利益，可以把政界视为收买对象，甚至把检察机关也拉到自己一边的傲慢。到底想操控到什么程度？统一教虽然主张这是尹永浩个人的越轨行为，但教里向韩鹤子报告的文件已经发现，动员下属团体等教团层面的组织性干预政治的证据陆续浮出水面，被怀疑与统一教有牵连的政界人士也在持续增加。朝野政党就统一教特检达成协议后，后续协商仍处于停滞状态。应该迅速进行没有禁区的调查。

