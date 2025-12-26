“千万观众电影”消失……期待明年罗泓轸-柳昇完的“重磅影片”

今年韩国电影的存在感尤为不足。虽然得益于外国电影的亮眼表现，年度累计观众数突破了1亿人次，但“千万观众电影”一部都没有出现。韩国电影中突破500万观众的作品仅有《僵尸女儿》一部。2026年的氛围能否比今年有所改善？预计明年上映作品中，净制作费超过30亿韩元的中大型韩国电影将比今年增加5至6部，达到35部左右。罗泓轸、柳昇完导演即将推出的重磅影片将取得何种成绩，也备受关注。● 今年低成本影片表现相对亮眼事实上，今年年初前景并不算太差。因为奉俊昊、朴赞郁等韩国代表导演的新片原定上映。但2月上映的奉俊昊导演作品《米奇17》累计观众数仅约301万人次，未能达到盈亏平衡点。9月上映的朴赞郁导演作品《迫不得已》尽管在海外获得好评，但在国内仅动员了约294万观众。投入312亿韩元制作费、被列为夏季重磅影片（tentpole）的《全知读者视角》，也仅达到估算盈亏平衡点六分之一水平的106万观众。反转出现在韩国的低成本电影中。9月上映的延尚昊导演作品《脸》，演员和工作人员以“零预付片酬”或“分成片酬”方式参与，净制作费仅2亿韩元。但作品质量口耳相传，吸引了107万观众，远超盈亏平衡点（6万人）。实现了相当于制作成本18倍的收益。尹佳恩导演的《世界的主人》也超过盈亏平衡点（8万人），累计观众数突破18万。预计这一趋势明年将持续。近年来因投资萎缩导致制作数量本身减少，业界对“千万观众电影”的幻想也正在消失。文化体育观光部和电影振兴委员会决定将今年新设的规模100亿韩元的“中预算韩国电影制作支援事业”在明年扩大至200亿韩元，也是基于这一背景。● 明年罗泓轸•柳昇完风格的重磅影片明年票房方面最受期待的韩国电影是定于7月上映的罗泓轸导演作品《HOPE》。这是罗导演自《哭声》后时隔10年推出的新作，演员黄政民和赵寅成加盟。这是一部科幻（SF）重磅影片，讲述1970、80年代位于非军事区附近与世隔绝的厚浦港居民，对抗突然出现的不明外星生命体的故事。据悉总制作费高达1000亿韩元。好莱坞演员泰勒•拉塞尔、卡梅隆•布里顿等也参演了该片。定于2月上映的《人工情报》也备受关注。这是执导《老手》、《摩加迪沙》的柳昇完导演的作品，是一部讲述在俄罗斯符拉迪沃斯托克边境展开的南北韩秘密特工谍战动作片。由演员崔岷植、朴海日主演的《走向幸福的国家》也将上映。该片虽是2020年戛纳国际电影节邀请作品和2021年釜山国际电影节开幕影片，但因疫情影响长期推迟上映，近期确定了明年上映。《老千4》和《国际市场2》等片预计也将在明年登陆影院，但具体日程尚未确定。海外电影中，引人注目的期待之作众多。漫威电影《复仇者联盟：末日浩劫》和《蜘蛛侠：全新之日》，迪士尼•皮克斯代表动画《玩具总动员5》，时隔20年的续集《穿普拉达的女王2》，克里斯托弗•诺兰导演的《奥德赛》，蒂莫西•柴勒梅德主演的《沙丘3》等将于明年登陆院线。金泰彦记者 beborn@donga.com