特命“摆脱对日十连败”…曾经的道奇队队友赛场相见不相识

“我们国家队真的变强了。感觉有可能战胜日本。”韩国棒球代表队的金倒永（23岁•起亚）5日在日本东京巨蛋举行的2026年世界棒球经典赛（WBC）小组赛C组首场比赛结束后如是说。韩国队在这场比赛中凭借4记本垒打，以11比4战胜捷克队，时隔17年取得WBC小组赛首场胜利。韩国代表队将于7日晚7点，与东道主兼卫冕冠军日本队进行小组赛第二场比赛。在成年国家队对决中，韩国棒球最后一次战胜日本是2015年世界棒球垒球联合会（WBSC）超级12半决赛（4比3获胜）。此后，韩日两队交手11次，韩国队1平10负。所幸去年11月16日在东京巨蛋举行的K-棒球系列赛第二回合比赛中，韩国队以7比7战平对手，避免了十一连败。此次日本队阵中加入了去年带领洛杉矶道奇队夺得世界大赛冠军的大谷翔平（32岁）和山本由伸（28岁）等8名效力于美国职业棒球大联盟（MLB）的球员，因此战力比去年对决时更为强劲。韩国队在2023年世界棒球经典赛时曾率先拿下3分。但投手阵容未能抵挡住日本队的火力，最终以4比13被逆转。不过，当时是在前一天以7比8意外爆冷输给澳大利亚队的次日进行比赛，负担很大。而本次比赛，韩国队在首场比赛中获胜，并且有一天的休息日。此外，多名韩裔美籍球员加入球队也是不同之处。在对阵捷克队的比赛中，第三局和第五局连续两打席击出本垒打的舍伊•惠特科姆（28岁•休斯顿）表示：“日本确实是世界级的球队，我个人也很尊敬他们队中的很多选手”，“这是我非常想战胜的对手。听说最近我们对日本连败，这次希望能以好的表现赢得比赛。”泽迈•琼斯（29岁•底特律）也在第二回合下半局一出局一、三垒有人时击出适时安打，并在第八回合下半局击出锁定胜局的本垒打。韩国代表队主教练柳志炫表示：“以前国家队的打线以左打者为主。接手球队后，我努力平衡左右打线。在这个过程中，（右打者）惠特科姆和琼斯这样的球员加入了国家队”，“以前对方球队在投手运用上往往比较容易，但现在我想他们会多费些思量了。”他接着补充道：“将在休息日6日好好重整旗鼓，最终决定对日比赛的首发阵容等。”对于日本记者“能否透露先发投手”的提问，他回答说：“如果日本先告诉我他们的先发投手是谁，那我也可以说。”日本媒体预测，左投手菊池雄星（35岁•洛杉矶天使）将作为先发投手对阵韩国。曾在多伦多蓝鸟队与柳贤振（39岁•韩华）做过队友的菊池，优势在于最快时速可达99英里（约159公里）的快速球。相反，他的弱点是从日本职业棒球西武队时期开始，就经常被击出意想不到的本垒打。在本次比赛举办的东京巨蛋，这一弱点可能更加致命。因为东京巨蛋是经常出现本垒打的球场，以至于有“巨蛋轰”这样的说法。在像气球一样撑起巨蛋球场屋顶的过程中会产生上升气流，这使得在东京巨蛋击出的球飞行距离会增加。自然而然地，在东京巨蛋，诱导对手击出滚地球能力强的投手取得好成绩的概率更高。加盟韩国代表队的右投手戴恩•邓宁（32岁•西雅图）诱导滚地球的能力非常出色，以至于在韩国国内的美职棒球迷中被称为“滚地球控”。高永表（35岁•KT）、孙周英（28岁•韩华）也是如此。柳贤振也一样。只是，韩国代表队的目标与其说是“战胜日本”，不如说是“晋级八强”，因此无法倾尽全力。因为韩国队在第二天8日中午12点就要立即与中华台北队进行小组赛第三场比赛。代表队队长李政厚（28岁•旧金山巨人）嘱咐道：“韩日战时，日本会得到一边倒的支持，赛场气氛会不一样。希望队员们不要被气氛所左右，像平时一样打好比赛。”黃奎引 kini@donga.com