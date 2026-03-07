伊朗攻击“美国油轮”，汽油价格突破1900韩元

伊朗当地时间5日用无人机袭击了停泊在科威特海上的美国油轮。当初封锁霍尔木兹海峡后，以该地区为中心展开攻击的伊朗将攻击范围扩大到了波斯湾（阿拉伯国家称阿拉伯湾）北部。随着从波斯湾到霍尔木兹海峡的原油基础设施和物流网的威胁增大，人们对油价上涨压力的担忧越来越大。实际上，6日首尔汽油价格超过每升1900韩元，创3年零7个月以来的最高值。据路透社等媒体报道，5日凌晨1时20分左右，停泊在科威特穆巴拉克-阿尔卡比尔港东南方向约56公里的油轮“索南谷纳米贝”左舷发生了大规模爆炸。据悉，该油轮属于瑞典企业斯特纳航运公司，由美国海运公司运营。但是，没有原油泄漏或人员伤亡。该油轮遭到攻击的海域是距离霍尔木兹海峡800公里的波斯湾北部。有分析认为，随着伊朗的攻击范围扩大到整个波斯湾，油轮躲避的空间也几乎消失。受伊朗封锁霍尔木兹海峡和油轮攻击的影响，市场对全球原油供应的不安感增大，国际油价呈暴涨趋势。5日，在美国纽约商品交易所，西得克萨斯原油价格比前一个交易日暴涨8.5%，以每桶81.01美元收盘。以收盘价为准，这是自2024年7月18日以后1年8个多月以来的最高水平。英国伦敦洲际期货交易所5月份交货的布伦特原油期货收盘价为每桶85.41美元，上涨4.93%。韩国油价也在上涨。6日，据韩国石油公社油价信息系统Opinet透露，以当天下午2时为准，首尔汽油的平均价格为每升1925.47韩元，比前一天上涨36.40韩元。首尔汽油价格超过1900韩元是自2022年8月8日以后时隔3年7个月。首尔地区的柴油平均价格比前一天上涨50.41韩元，达到1945.62韩元，超过汽油价格。全国平均汽油价格（1866.07韩元）比前一天上涨31.79韩元。韩国政府正在积极稳定油价。李在明总统6日就因中东事态暴涨的汽油、柴油价格表示：“必须非常严肃、坚决地应对像油价宰客那样利用共同体的困难获取不正当暴利的反社会恶行。”政府在对个别加油站的暴利行为进行现场管制之际，青瓦台当天表示，将从阿联酋紧急引进600万桶以上的原油。李基旭记者、世宗=朱爱珍记者 71wook@donga.com、jaj@donga.com