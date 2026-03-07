首尔油价4年来首次突破1900韩元 比控制价格更为紧迫的是稳定油价对策



由于中东事态，国际油价暴涨，6日，首尔加油站每升汽油的平均售价时隔4年再次涨至1900韩元线。在国际油价上涨部分尚未得到反映之前，韩国加油站的油价先上涨了。虽然李在明总统警告“油价宰客”，政府出面查处，但中东引发的价格不稳定必然会持续下去。



李总统就国内汽油价格表示：“听说早中晚价格都不一样，有的地方每升涨了近200韩元。”尽管要严惩趁着对外危机囤积或调整行情的串通行为，但对全国超过1万家加油站的价格控制可能会带来市场歪曲和供应受阻等副作用。由于价格管制是非常时期的例外措施，所以首先要启动稳定供给和需求、稳定市场不安心理的稳定油价对策。



受到美国和以色列空袭的伊朗阻止了20%以上世界原油和天然气通过的霍尔木兹海峡，并将攻击对象扩大到周边国家的炼油、天然气生产设施和附近海域的油轮。停泊在波斯湾的大型油轮遭到伊朗攻击后，西得克萨斯原油涨至1年零6个月来的最高每桶81美元。据说，油轮的租船费每天约达6亿韩元，比平时翻了一番。为了应对危机长期化，在确保原油和天然气代替供应线的同时，还要通过海上运费和保险费支援等，准备抵消费用冲击的供应网稳定措施。



韩国70%的原油从中东进口，但相对于经济规模，石油消费量却是世界上最高的“能源过度消费国家”。韩国政府6日表示，将从阿联酋紧急进口600万桶以上的原油，但这仅相当于国内两三天的消费量。要想应对高油价的长期化，必须同时采取供给稳定和阶段性需求管理对策。应该引导大众交通代替汽车运行，如果情况进一步恶化，应通过扩大在家办公等减少能源消耗。



产油国美国也早已将国内汽油价格推升至2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平。两三周后，国际油价暴涨和韩元对美元汇率上升（韩元贬值）因素将正式反映到国内汽油价格上。如有必要，应以低收入阶层为对象，通过能源使用券或返还油类税等来减轻平民的负担。中东引发的能源危机有很多国内无法控制的外部变数。相比恐吓和管制，政府、家庭、企业要齐心协力才能度过危机。

