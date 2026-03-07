“去年的‘骊州飞行’也是无人机入侵朝鲜的试飞”……警方把3名民间人士移送检察机关

正在调查民间人士向朝鲜地区放飞无人机事件的韩国军警联合调查工作组6日将初创公司E公司的理事、30多岁研究生吴某等3名民间人士移交给了检察机关。工作组当天表示，吴某和制造无人机的E公司代表张某、E公司负责对朝事务的理事金某等3名民间嫌疑人以涉嫌利敌罪、违反航空安全法、违反军事基地法等罪名被移交给了检察机关。其中吴某以羁押状态被移交检方。据警方介绍，他们在去年9月27日、11月16日、11月22日和今年1月4日先后4次向朝鲜放飞无人机。这些无人机预设飞行路线，从仁川江华岛出发，经过朝鲜开城市和平山郡，然后返回京畿道坡州市。经确认，他们在向朝鲜放飞无人机之前，从去年6月开始到11月为止，在京畿道骊州市一带进行了8次旨在确认性能的飞行。特别是去年11月13日在骊州市一带被发现的坠落无人机，也被确认是他们为了确认性能而尝试的“试飞”之一。当时进行调查的骊州警察署和国军反间谍司令部得出了没有涉朝嫌疑的结论。据了解，军警当时认为无人机的飞行与朝鲜没有关系。警方认为，在无人机飞往朝鲜的过程中，擅自拍摄了韩军部队，该无人机坠落朝鲜，导致暴露韩军军事事项、南北关系紧张、韩军监视态势发生变化等，侵犯了韩军军事利益，因此对他们适用普通利敌罪等嫌疑。权九龙记者 9dragon@donga.com